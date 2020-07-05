Слуцкий: "Рубин" провел тяжелый матч РПЛ против "Оренбурга"

В воскресенье "Рубин" на своем поле обыграл "Оренбург" со счетом 1:0.

"Сейчас такой график у всех команд, я вчера смотрел все матчи. Только ЦСКА выиграл убедительно, во втором тайме качественно сыграл, все остальные матчи были тяжелые по качеству игры с минимальными шансами. Кто-то реализовывал, кто-то нет, много говорили про судейство, мы не стали, к сожалению, исключением в этом правиле, и игра получилась тяжелая, как я и предполагал", - сказал Слуцкий.

"Несмотря на то, что соперник играл неоптимальным составом, здесь еще неизвестно, кто имеет преимущество. Команда, которая играет в очень жестком графике или команда, которая имела паузу в две недели. Понятно, что такую паузу врагу не пожелаешь, но тем не менее состояние здесь нельзя определить на сто процентов. Я сейчас не готов рассуждать о качестве игры, готов говорить о том, что мы проявили характер, взяли три очка, которые могут быть судьбоносными", - добавил он.

Также специалист заявил, что игроки "Оренбурга" летели на матч "как герои", так как клубу последние две игры было присуждено техническое поражение из-за случаев заражения коронавирусом среди игроков: "Еще неизвестно, кому легче, потому что игроки "Оренбурга" уже летели как герои. Они смогли выйти на футбольное поле и отыграть эту игру сверхдостойно, а мы выходили с тем, что ни в коем случае нельзя потерять очки, потому что мы были явными фаворитами. Повторюсь, у нас команда еще крайне нестабильная в эмоциональном плане, нет постоянных лидеров".

"Рубин" поднялся на 12-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков, "Оренбург" потерпел шестое поражение подряд и идет на последней, 16-й строчке, имея в активе 23 очка, отставание от идущего на 14-м месте грозненского "Ахмата" составляет четыре очка. В следующем туре "Рубин" 9 июля примет "Краснодар", "Оренбург днем ранее дома сыграет с ЦСКА.