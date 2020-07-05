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Футбол в России

Боярский: российские болельщики стали привыкать к доминированию "Зенита" в РПЛ

В воскресенье "Зенит" на выезде обыграл "Краснодар" со счетом 4:2 и стал чемпионом России за четыре тура до окончания турнира
Актер Михаил Боярский Сергей Коньков/ТАСС
Описание
Актер Михаил Боярский
© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Любители футбола стали привыкать к доминированию петербургского "Зенита" в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал народный артист РСФСР, болельщик "Зенита" Михаил Боярский.

В воскресенье "Зенит" на выезде обыграл "Краснодар" со счетом 4:2 и стал чемпионом России за четыре тура до окончания турнира.

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"Зенит" уже подготовил всех болельщиков к тому, что он будет чемпионом, тут не было интриги и детектива в конце эпизода, - сказал Боярский. - Это не уменьшает значения победы и восторга от игры команды в сезоне, в год 95-летия клуба "Зенит" защитил чемпионский титул. Если раньше чемпионство "Зенита" можно было считать большой удачей, то сейчас это стало стабильностью, российские болельщики стали привыкать к доминированию Петербурга. Если "Зенит" продолжит в том же духе, то к столетию клуба еще неоднократно станет чемпионом".

В нынешнем сезоне "Зенит" занял последнее место в групповом этапе Лиги чемпионов. "Я буду надеяться на то, что в следующем году "Зенит" выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, боюсь, что уйдет Сердар Азмун, поэтому будет интересно, кого "Зенит" добавит в команду. Сейчас в составе много ветеранов, им надо подготовить достойную смену, передать молодым игрокам свой опыт и взять в семью зенитовской команды. Считаю, что "Зениту" стоит пойти на омоложение команды в ближайшие сезоны и дать шанс молодым ребятам бороться за титулы, в том числе и европейские", - добавил Боярский.

"Зенит" догнал ЦСКА по количеству выигранных чемпионатов России, у обоих клубов по шесть побед. Также команда из Санкт-Петербурга является чемпионом СССР 1984 года.

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