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Футбол в России

Виллаш-Боаш: Семак проделал великолепную работу в футбольном клубе "Зенит"

В воскресенье "Зенит" на выезде обыграл "Краснодар" и стал досрочным победителем РПЛ
Андре Виллаш-Боаш AP Photo/Bogdan Maran
Описание
Андре Виллаш-Боаш
© AP Photo/Bogdan Maran

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Бывший главный тренер петербургского "Зенита", чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка России Андре-Виллаш Боаш считает, что нынешний наставник команды Сергей Семак проделал великолепную работу. Такое мнение португальский специалист высказал ТАСС.

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В воскресенье "Зенит" на выезде обыграл "Краснодар" со счетом 4:2 в матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и стал досрочным победителем турнира. Команда из Санкт-Петербурга под руководством Семака выиграла второе чемпионство подряд. До этого "Зенит" побеждал в РПЛ в сезоне-2014/15 под руководством Виллаш-Боаша, помощником которого был Семак.

"Хочу поздравить всю зенитовскую семью, потрясающих болельщиков клуба, все руководство, тренерский состав и, конечно же, всех игроков с чемпионством. Но особенно я рад за Сергея Семака, который проделал великолепную работу в "Зените" и стал двукратным чемпионом России. Я его помню как хорошего друга и замечательного специалиста, я очень рад за него, за то, что он выигрывает титулы с "Зенитом", - отметил Виллаш-Боаш.

Виллаш-Боаш на данный момент является главным тренером французского "Марселя", который занял второе место в досрочно завершившемся из-за пандемии коронавируса сезоне чемпионата Франции и сыграет в групповом этапе следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

"Надеюсь, что мы встретимся с "Зенитом" в Лиге чемпионов в следующем году", - сказал Виллаш-Боаш.

"Зенит" в шестой раз в истории стал чемпионом России. Также команда из Санкт-Петербурга завоевала золотые медали первенства СССР в 1984 году.

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