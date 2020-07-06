Хэмилтон прокомментировал решение части пилотов не преклонять колено перед гонкой

ТАСС, 6 июля. Шестикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" британец Льюис Хэмилтон выразил благодарность пилотам, которые вместе с ним преклонили колено перед стартом гонки Гран-при Австрии. Комментарий гонщика "Мерседеса" приводит издание Mirror .

Гонка прошла в воскресенье, Хэмилтон после штрафа занял четвертое место. Победу одержал его партнер по команде финн Валттери Боттас. Перед стартом заезда прошла акция протеста против расизма, в рамках которой пилоты встали на одно колено. При этом шестеро гонщиков отказались участвовать в акции.

"Никого не надо принуждать к преклонению колена, - сказал Хэмилтон, который является первым темнокожим боевым пилотом в истории "Формулы-1". - Я никогда не просил и не требовал, чтобы кто-то вставал на колено - эту идею инициировали "Формула-1" и Ассоциация пилотов. Я благодарен тем, кто сделал это (преклонил колено - прим. ТАСС) вместе со мной. Это мощное послание, но это не изменит мир, проблема гораздо больше".

Среди тех, кто решил не вставать на колено, оказались россиянин Даниил Квят, выступающий за "Альфа Таури" и не сумевший финишировать из-за прокола колеса на предпоследнем круге, испанский пилот "Макларена" Карлос Сайнс - младший, пилоты "Альфа Ромео" финн Кими Райкконен и итальянец Антонио Джовинацци, нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен и пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер.