Фееричный старт. Финн Боттас выиграл первую гонку сезона "Формулы-1"

ТАСС. 5 июля. Сезон чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" стартовал в Австрии. Победителем Гран-при стал финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, а сама гонка получилась насыщенной событиями. Ожидание старта сезона затянулось на долгие четыре месяца. Изначально он должен был по традиции начаться в марте в Австралии, но вмешалась пандемия коронавируса. Перед руководством "Формулы-1" встала непростая задача - провести сезон в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Полная отмена чемпионата рассматривалась в последнюю очередь, поскольку в таком случае и "Формула-1", и команды теряли бы большую сумму денег, что могло привести к необратимым последствиям.

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Главной сложностью при возобновлении сезона стал календарь гонок, который изначально включал в себя рекордные 22 Гран-при. От проведения этапов в связи с невозможностью их организации в условиях пандемии уже отказались в Австралии, Монако, Азербайджане, Сингапуре, Японии, Нидерландах и Франции. Отложены на неопределенный срок этапы в Китае, Бахрейне, Вьетнаме и Канаде. На данный момент руководство "Формулы-1" опубликовало календарь первых восьми Гран-при сезона, которые пройдут в Европе: по два этапа примут Австрия (второй - 10-12 июля) и Великобритания (31 июля - 2 августа и 7-9 августа), по одному - Венгрия (17-19 июля), Испания (14-16 августа), Бельгия (28-30 августа) и Италия (4-6 сентября). Дальнейшая судьба календаря по-прежнему не ясна, руководство заявляло о планах провести 15-18 гонок. Почти наверняка не состоятся этапы в США, Бразилии и Мексике, где ситуация с коронавирусом достаточно тяжелая, и проведение гонок в такой обстановке видится невозможным, говорилось об организации еще двух этапов в Италии, но на других трассах, в Португалии и Турции. В подвешенном состоянии находится и Гран-при России в Сочи, который изначально планировался на 25-27 сентября: в течение нескольких месяцев в СМИ информация о российском этапе разнилась: кто-то утверждал, что "Сочи-Автодром" может принять два этапа, другие - что гонка пройдет в запланированные сроки, третьи - что будет отменена вовсе. Организаторы Гран-при России на все слухи отвечали одно: "Мы продолжаем подготовку к этапу в плановом режиме". Другим важным вопросом было внесение изменений в регламент проведения этапов с учетом пандемии коронавируса. Важно было минимизировать риски заражения среди участников чемпионата. В частности, было решено провести первые восемь гонок без зрителей, с минимальным количеством аккредитованных журналистов, во время нахождения в паддоке все должны быть в масках, в процессе работы сотрудники команд вынуждены соблюдать социальную дистанцию, были внесены изменения в некоторые гоночные процедуры и церемонию награждения. Все участники чемпионата регулярно будут проходить тесты на коронавирус. "Безопасность на уровне, вчера "Формула-1" давала статистику: более 4000 тестов [на коронавирус] проведено за неделю и все они отрицательные, - сказал ТАСС промоутер Гран-при России Алексей Титов. - Значит, их регламенты работают, и можно надеяться, что остаток европейского сезона пройдет хорошо, а там и российский этап не за горами". Борьба с расизмом Вынужденную паузу гонщики "Формулы-1" провели по-разному. Большинство из них ушли в виртуальную реальность и участвовали в различных гонках на симуляторах, особенно в этом преуспели монегаск Шарль Леклер ("Феррари") и британец Ландо Норрис ("Макларен"), которые выступали не только в созданном "Формулой-1" первенстве, но и участвовали в виртуальных чемпионатах других гоночных серий. А вот единственному темнокожему пилоту в "королевских гонках", шестикратному чемпиону мира британцу Льюису Хэмилтону было не до развлечений. После убийства полицейским темнокожего Джорджа Флойда в США по всему миру стали вспыхивать волны протеста против расизма, и Хэмилтон не мог не остаться в стороне от этой проблемы.

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Сначала британец активно поддерживал движение Black Lives Matter записями в соцсетях, он призывал к равенству во всем мире, высказывал разочарование тем, что его коллеги по автоспорту не активно участвуют в решении этой проблемы, и резко реагировал на любые неаккуратные высказывания по этой теме в гоночной среде. Затем же британец перешел от слов к делу. Он лично участвовал в митинге против расизма в Лондоне, а также объявил о создании именного комитета, деятельность которого будет направлена на повышение уровня вовлеченности молодых темнокожих людей в сферу науки и технологии. Хэмилтон надеется, что проект поможет расовым меньшинствам найти свое место в автоспорте. Среди тех, кто допускал неаккуратные высказывания на тему расизма, был и бывший исполнительный директор "Формулы-1" Берни Экклстоун. В интервью американской телекомпании CNN он заявил, что "во многих случаях чернокожие - даже большие расисты, чем белые". В ответ на это шестикратный чемпион мира написал в Instagram, что эти заявления вызывают у него "грусть и разочарование". Руководство "Формулы-1" осудило мнение Экклстоуна по данному вопросу и заявило, что тот с января не занимает никаких почетных должностей в организации. Команда Хэмилтона "Мерседес" решила поддержать пилота и перекрасила болиды и гоночные комбинезоны на сезон 2020 года в черный цвет. Во многих спортивных чемпионатах по всему миру проходят акции поддержки борьбы против расизма, в частности, в футболе перед началом первых матчей после возобновления некоторых национальных чемпионатов игроки вставали на одно колено. Перед стартом гонки Гран-при Австрии также прошла подобная акция, однако единения среди пилотов не было. Все гонщики облачились в футболки с надписями, призывающими бороться с расизмом, но вставать на колено отказались россиянин Даниил Квят ("Альфа Таури"), пилот "Макларена" испанец Карлос Сайнс - младший, гонщики "Альфа Ромео" финн Кими Райкконен и итальянец Антонио Джовинацци, нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен, а также Леклер. "Важны действия и поведение в повседневной жизни, а не формальные жесты, которые в некоторых странах могут рассматриваться как противоречивые. Я не встану на колено, но это вовсе не означает, что я менее привержен борьбе с расизмом, чем другие", - объяснил свое решение Леклер. "Я считаю, что каждый человек имеет право высказаться. И каждый может делать это по-своему, - сказал ТАСС первый российский гонщик "Формулы-1" Виталий Петров. - У каждого свое мнение: вставать на колено или нет. Можно призвать сделать это, но не критиковать, если кто-то не согласился с вашей позицией, и уважать мнение других". Ожидание оправдалось с лихвой Что касается спортивной составляющей, то стартовый этап получился достаточно насыщенным событиями. Начался же он по традиции со свободных практик, которые лишь подтвердили очевидное: команда "Мерседес" будет явным фаворитом и в этом сезоне. Хэмилтон и Боттас занимали первые две строчки итоговых протоколов всех трех свободных заездов, а вот позади них расстановка сил значительно изменилась по сравнению с прошлым сезоном.

"Феррари" заметно потеряла в скорости и проигрывала по этому показателю не только традиционным соперникам ("Мерседесу" и "Ред Булл"), но и коллективам из второго эшелона. Лучшей командой по прогрессу оказался "Рейсинг Пойнт", который в межсезонье практически полностью скопировал прошлогодний болид "Мерседеса", что помогло "конюшне" скинуть с прошлогоднего собственного времени на круге почти секунду. Также заметно прибавили "Макларен" и "Рено", остальные же в целом остались на прежнем уровне, за исключением "Альфа Ромео", которая откатилась в хвост пелотона к находящемуся там последние годы "Уильямсу". Посмотрев на результаты практик, в "Ред Булл" решили попробовать опротестовать легальность системы DAS (позволяет менять углы схождения передних колес в движении на болидах), которая установлена на машинах "Мерседес" и дает команде явное преимущество, однако протест был отклонен. В квалификации "Мерседесы" уверенно взяли первый ряд стартового поля: Боттас выиграл поул-позицию, Хэмилтон стал вторым, при этом на последнем быстром круге финн допустил ошибку и вылетел с трассы, вызвав появление на трассе желтых флагов. Несмотря на это, Хэмилтон не сбросил скорость, как положено в таких случаях, но все равно не смог улучшить время партнера по команде. После квалификации британец был вызван к стюардам за игнорирование желтых флагов, но нарушений в действиях шестикратного чемпиона мира не было обнаружено. С этим не согласились в "Ред Булл", который уже незадолго до старта гонки подал протест, предоставив видеодоказательства нарушения правил Хэмилтона, и тут уже британец понес наказание, он был отправлен со второго на пятое место на стартовой решетке. Однако все старания "Ред Булл" были тщетны: стартовавший вторым после наказания Хэмилтона Ферстаппен сошел с дистанции из-за технических проблем уже на 11-м круге. После этого гонка протекала в спокойном режиме: Боттас со старта уверенно возглавлял пелотон, Хэмилтон достаточно быстро прорвался на второе место и преследовал партнера по команде, основная борьба шла позади них. Главные события стали развиваться ближе к концу заезда. Сходы британца Джорджа Расселла ("Уильямс") и Райкконена вынудили появиться на трассе машину безопасности, что позволило многим командам сменить шинную стратегию и выпустить своих пилотов на оставшуюся часть дистанции на свежих покрышках, на старых комплектах остались только лидирующие "Мерседесы" и следовавший за ними мексиканец Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт"), которого между двумя появлениями сейфти-кара успел опередить таец Александер Албон из "Ред Булл". На рестарте Албон смело попробовал атаковать Хэмилтона в борьбе за второе место, в результате произошел контакт, тайца развернуло, и он откатился в конец пелотона, британец же был признан виновным в этом инциденте и получил штраф в виде добавления пяти секунд к финишному времени. Создать необходимый отрыв, чтобы сохранить вторую позицию, Хэмилтон не сумел и в итоге закончил гонку на четвертом месте, пропустив на подиум Леклера и Норриса, впервые в карьере поднявшегося на пьедестал. Боттас же пролидировал в гонке от старта до финиша и одержал убедительную победу. Клетчатый флаг увидели только 11 пилотов из 20, среди них оказались и Албон, который сошел из-за проблем с мотором, и Квят, который проводил достаточно стабильный уикэнд, боровшись за попадание в топ-10, и который сошел за круг до финиша из-за прокола. Его партнер по "Альфа Таури" француз Пьер Гасли финишировал седьмым. Комментарии пилотов По мнению Боттаса, Хэмилтон мог в любой момент перехватить инициативу в гонке в случае малейшей ошибки с его стороны. "Льюис был очень быстр сегодня, но мне удалось сдержать его позади себя, - сказал финн. - Нет лучшего способа начать сезон, чем победа. Я рад, что нам удалось финишировать обеими машинами, мы лидируем в командном зачете, и это очень хорошее начало сезона".

Леклер отметил, что подняться на подиум ему помогло везение. "Я думаю, что сегодня мы все сделали идеально, нам повезло, но это тоже часть гонок. У нас была цель - использовать каждую предоставляемую возможность", - сказал монегаск. Норрис после финиша был вне себя от радости. "Я потерял дар речи, было несколько моментов, когда я думал, что все испортил, - сказал 20-летний британец. - Но мне удалось обойти Переса и в итоге оказаться на подиуме. Я счастлив и очень сильно горжусь командой". Албон, который был признан болельщиками гонщиком дня, раздосадован столкновением с Хэмилтоном и уверен, что мог бы выиграть гонку. "Стратегия была отличной, думаю, я мог легко победить в гонке, - отметил таец. - На следующем круге [после столкновения с Хэмилтоном], вероятно, я бы опередил Боттаса. Жесткие шины были не так хороши сегодня, как мягкие". Шестикратный чемпион мира, в свою очередь, спокойно принял данную ситуацию. "Это не дестабилизирует меня, я сделал, что мог, - отметил Хэмилтон. - Очень не повезло с Алексом, мы вновь сошлись вместе (в прошлом сезоне гонщики столкнулись на Гран-при Бразилии, тогда виновным также был признан британец - прим. ТАСС). Я приму любой штраф, который заслуживаю, и буду двигаться дальше". Квят посетовал на технические проблемы, которые помешали ему финишировать в очковой зоне. "Гонка шла очень хорошо для меня до контакта с [Эстебаном] Оконом, у меня были очень хороший темп и более свежие шины. После столкновения у меня сломались переднее крыло и подвеска, также был прокол, так что моя гонка закончилась. Этот момент стоил мне сегодня много очков, очень обидно заканчивать день таким образом, сегодня могла быть очень сильная гонка для меня", - сказал Квят. Мнения экспертов Промоутер Гран-при России Титов назвал старт сезона фееричным. "Гонки "Формулы-1" наконец-то вернулись на экраны, да еще так феерично, - сказал он ТАСС. - То, что начиналось как "сухая" гонка в австрийских лугах, превратилось в настоящую схватку моторов. Не припомню, когда в последнее время до финиша добиралась только половина пелотона, давно не было, чтобы сошло сразу девять машин".