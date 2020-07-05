Фееричный старт. Финн Боттас выиграл первую гонку сезона "Формулы-1"

ТАСС. 5 июля. Сезон чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" стартовал в Австрии. Победителем Гран-при стал финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, а сама гонка получилась насыщенной событиями.
Ожидание старта сезона затянулось на долгие четыре месяца. Изначально он должен был по традиции начаться в марте в Австралии, но вмешалась пандемия коронавируса. Перед руководством "Формулы-1" встала непростая задача - провести сезон в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Полная отмена чемпионата рассматривалась в последнюю очередь, поскольку в таком случае и "Формула-1", и команды теряли бы большую сумму денег, что могло привести к необратимым последствиям.
Главной сложностью при возобновлении сезона стал календарь гонок, который изначально включал в себя рекордные 22 Гран-при. От проведения этапов в связи с невозможностью их организации в условиях пандемии уже отказались в Австралии, Монако, Азербайджане, Сингапуре, Японии, Нидерландах и Франции. Отложены на неопределенный срок этапы в Китае, Бахрейне, Вьетнаме и Канаде. На данный момент руководство "Формулы-1" опубликовало календарь первых восьми Гран-при сезона, которые пройдут в Европе: по два этапа примут Австрия (второй - 10-12 июля) и Великобритания (31 июля - 2 августа и 7-9 августа), по одному - Венгрия (17-19 июля), Испания (14-16 августа), Бельгия (28-30 августа) и Италия (4-6 сентября).
Дальнейшая судьба календаря по-прежнему не ясна, руководство заявляло о планах провести 15-18 гонок. Почти наверняка не состоятся этапы в США, Бразилии и Мексике, где ситуация с коронавирусом достаточно тяжелая, и проведение гонок в такой обстановке видится невозможным, говорилось об организации еще двух этапов в Италии, но на других трассах, в Португалии и Турции. В подвешенном состоянии находится и Гран-при России в Сочи, который изначально планировался на 25-27 сентября: в течение нескольких месяцев в СМИ информация о российском этапе разнилась: кто-то утверждал, что "Сочи-Автодром" может принять два этапа, другие - что гонка пройдет в запланированные сроки, третьи - что будет отменена вовсе. Организаторы Гран-при России на все слухи отвечали одно: "Мы продолжаем подготовку к этапу в плановом режиме".
Другим важным вопросом было внесение изменений в регламент проведения этапов с учетом пандемии коронавируса. Важно было минимизировать риски заражения среди участников чемпионата. В частности, было решено провести первые восемь гонок без зрителей, с минимальным количеством аккредитованных журналистов, во время нахождения в паддоке все должны быть в масках, в процессе работы сотрудники команд вынуждены соблюдать социальную дистанцию, были внесены изменения в некоторые гоночные процедуры и церемонию награждения. Все участники чемпионата регулярно будут проходить тесты на коронавирус.
"Безопасность на уровне, вчера "Формула-1" давала статистику: более 4000 тестов [на коронавирус] проведено за неделю и все они отрицательные, - сказал ТАСС промоутер Гран-при России Алексей Титов. - Значит, их регламенты работают, и можно надеяться, что остаток европейского сезона пройдет хорошо, а там и российский этап не за горами".
Борьба с расизмом
Вынужденную паузу гонщики "Формулы-1" провели по-разному. Большинство из них ушли в виртуальную реальность и участвовали в различных гонках на симуляторах, особенно в этом преуспели монегаск Шарль Леклер ("Феррари") и британец Ландо Норрис ("Макларен"), которые выступали не только в созданном "Формулой-1" первенстве, но и участвовали в виртуальных чемпионатах других гоночных серий. А вот единственному темнокожему пилоту в "королевских гонках", шестикратному чемпиону мира британцу Льюису Хэмилтону было не до развлечений. После убийства полицейским темнокожего Джорджа Флойда в США по всему миру стали вспыхивать волны протеста против расизма, и Хэмилтон не мог не остаться в стороне от этой проблемы.
Сначала британец активно поддерживал движение Black Lives Matter записями в соцсетях, он призывал к равенству во всем мире, высказывал разочарование тем, что его коллеги по автоспорту не активно участвуют в решении этой проблемы, и резко реагировал на любые неаккуратные высказывания по этой теме в гоночной среде. Затем же британец перешел от слов к делу. Он лично участвовал в митинге против расизма в Лондоне, а также объявил о создании именного комитета, деятельность которого будет направлена на повышение уровня вовлеченности молодых темнокожих людей в сферу науки и технологии. Хэмилтон надеется, что проект поможет расовым меньшинствам найти свое место в автоспорте.
Среди тех, кто допускал неаккуратные высказывания на тему расизма, был и бывший исполнительный директор "Формулы-1" Берни Экклстоун. В интервью американской телекомпании CNN он заявил, что "во многих случаях чернокожие - даже большие расисты, чем белые". В ответ на это шестикратный чемпион мира написал в Instagram, что эти заявления вызывают у него "грусть и разочарование". Руководство "Формулы-1" осудило мнение Экклстоуна по данному вопросу и заявило, что тот с января не занимает никаких почетных должностей в организации.
Команда Хэмилтона "Мерседес" решила поддержать пилота и перекрасила болиды и гоночные комбинезоны на сезон 2020 года в черный цвет. Во многих спортивных чемпионатах по всему миру проходят акции поддержки борьбы против расизма, в частности, в футболе перед началом первых матчей после возобновления некоторых национальных чемпионатов игроки вставали на одно колено. Перед стартом гонки Гран-при Австрии также прошла подобная акция, однако единения среди пилотов не было. Все гонщики облачились в футболки с надписями, призывающими бороться с расизмом, но вставать на колено отказались россиянин Даниил Квят ("Альфа Таури"), пилот "Макларена" испанец Карлос Сайнс - младший, гонщики "Альфа Ромео" финн Кими Райкконен и итальянец Антонио Джовинацци, нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен, а также Леклер.
"Важны действия и поведение в повседневной жизни, а не формальные жесты, которые в некоторых странах могут рассматриваться как противоречивые. Я не встану на колено, но это вовсе не означает, что я менее привержен борьбе с расизмом, чем другие", - объяснил свое решение Леклер.
"Я считаю, что каждый человек имеет право высказаться. И каждый может делать это по-своему, - сказал ТАСС первый российский гонщик "Формулы-1" Виталий Петров. - У каждого свое мнение: вставать на колено или нет. Можно призвать сделать это, но не критиковать, если кто-то не согласился с вашей позицией, и уважать мнение других".
Ожидание оправдалось с лихвой
Что касается спортивной составляющей, то стартовый этап получился достаточно насыщенным событиями. Начался же он по традиции со свободных практик, которые лишь подтвердили очевидное: команда "Мерседес" будет явным фаворитом и в этом сезоне. Хэмилтон и Боттас занимали первые две строчки итоговых протоколов всех трех свободных заездов, а вот позади них расстановка сил значительно изменилась по сравнению с прошлым сезоном.
"Феррари" заметно потеряла в скорости и проигрывала по этому показателю не только традиционным соперникам ("Мерседесу" и "Ред Булл"), но и коллективам из второго эшелона. Лучшей командой по прогрессу оказался "Рейсинг Пойнт", который в межсезонье практически полностью скопировал прошлогодний болид "Мерседеса", что помогло "конюшне" скинуть с прошлогоднего собственного времени на круге почти секунду. Также заметно прибавили "Макларен" и "Рено", остальные же в целом остались на прежнем уровне, за исключением "Альфа Ромео", которая откатилась в хвост пелотона к находящемуся там последние годы "Уильямсу".
Посмотрев на результаты практик, в "Ред Булл" решили попробовать опротестовать легальность системы DAS (позволяет менять углы схождения передних колес в движении на болидах), которая установлена на машинах "Мерседес" и дает команде явное преимущество, однако протест был отклонен. В квалификации "Мерседесы" уверенно взяли первый ряд стартового поля: Боттас выиграл поул-позицию, Хэмилтон стал вторым, при этом на последнем быстром круге финн допустил ошибку и вылетел с трассы, вызвав появление на трассе желтых флагов. Несмотря на это, Хэмилтон не сбросил скорость, как положено в таких случаях, но все равно не смог улучшить время партнера по команде. После квалификации британец был вызван к стюардам за игнорирование желтых флагов, но нарушений в действиях шестикратного чемпиона мира не было обнаружено. С этим не согласились в "Ред Булл", который уже незадолго до старта гонки подал протест, предоставив видеодоказательства нарушения правил Хэмилтона, и тут уже британец понес наказание, он был отправлен со второго на пятое место на стартовой решетке.
Однако все старания "Ред Булл" были тщетны: стартовавший вторым после наказания Хэмилтона Ферстаппен сошел с дистанции из-за технических проблем уже на 11-м круге. После этого гонка протекала в спокойном режиме: Боттас со старта уверенно возглавлял пелотон, Хэмилтон достаточно быстро прорвался на второе место и преследовал партнера по команде, основная борьба шла позади них. Главные события стали развиваться ближе к концу заезда.
Сходы британца Джорджа Расселла ("Уильямс") и Райкконена вынудили появиться на трассе машину безопасности, что позволило многим командам сменить шинную стратегию и выпустить своих пилотов на оставшуюся часть дистанции на свежих покрышках, на старых комплектах остались только лидирующие "Мерседесы" и следовавший за ними мексиканец Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт"), которого между двумя появлениями сейфти-кара успел опередить таец Александер Албон из "Ред Булл". На рестарте Албон смело попробовал атаковать Хэмилтона в борьбе за второе место, в результате произошел контакт, тайца развернуло, и он откатился в конец пелотона, британец же был признан виновным в этом инциденте и получил штраф в виде добавления пяти секунд к финишному времени. Создать необходимый отрыв, чтобы сохранить вторую позицию, Хэмилтон не сумел и в итоге закончил гонку на четвертом месте, пропустив на подиум Леклера и Норриса, впервые в карьере поднявшегося на пьедестал.
Боттас же пролидировал в гонке от старта до финиша и одержал убедительную победу. Клетчатый флаг увидели только 11 пилотов из 20, среди них оказались и Албон, который сошел из-за проблем с мотором, и Квят, который проводил достаточно стабильный уикэнд, боровшись за попадание в топ-10, и который сошел за круг до финиша из-за прокола. Его партнер по "Альфа Таури" француз Пьер Гасли финишировал седьмым.
Комментарии пилотов
По мнению Боттаса, Хэмилтон мог в любой момент перехватить инициативу в гонке в случае малейшей ошибки с его стороны. "Льюис был очень быстр сегодня, но мне удалось сдержать его позади себя, - сказал финн. - Нет лучшего способа начать сезон, чем победа. Я рад, что нам удалось финишировать обеими машинами, мы лидируем в командном зачете, и это очень хорошее начало сезона".
Леклер отметил, что подняться на подиум ему помогло везение. "Я думаю, что сегодня мы все сделали идеально, нам повезло, но это тоже часть гонок. У нас была цель - использовать каждую предоставляемую возможность", - сказал монегаск.
Норрис после финиша был вне себя от радости. "Я потерял дар речи, было несколько моментов, когда я думал, что все испортил, - сказал 20-летний британец. - Но мне удалось обойти Переса и в итоге оказаться на подиуме. Я счастлив и очень сильно горжусь командой".
Албон, который был признан болельщиками гонщиком дня, раздосадован столкновением с Хэмилтоном и уверен, что мог бы выиграть гонку. "Стратегия была отличной, думаю, я мог легко победить в гонке, - отметил таец. - На следующем круге [после столкновения с Хэмилтоном], вероятно, я бы опередил Боттаса. Жесткие шины были не так хороши сегодня, как мягкие".
Шестикратный чемпион мира, в свою очередь, спокойно принял данную ситуацию. "Это не дестабилизирует меня, я сделал, что мог, - отметил Хэмилтон. - Очень не повезло с Алексом, мы вновь сошлись вместе (в прошлом сезоне гонщики столкнулись на Гран-при Бразилии, тогда виновным также был признан британец - прим. ТАСС). Я приму любой штраф, который заслуживаю, и буду двигаться дальше".
Квят посетовал на технические проблемы, которые помешали ему финишировать в очковой зоне. "Гонка шла очень хорошо для меня до контакта с [Эстебаном] Оконом, у меня были очень хороший темп и более свежие шины. После столкновения у меня сломались переднее крыло и подвеска, также был прокол, так что моя гонка закончилась. Этот момент стоил мне сегодня много очков, очень обидно заканчивать день таким образом, сегодня могла быть очень сильная гонка для меня", - сказал Квят.
Мнения экспертов
Промоутер Гран-при России Титов назвал старт сезона фееричным. "Гонки "Формулы-1" наконец-то вернулись на экраны, да еще так феерично, - сказал он ТАСС. - То, что начиналось как "сухая" гонка в австрийских лугах, превратилось в настоящую схватку моторов. Не припомню, когда в последнее время до финиша добиралась только половина пелотона, давно не было, чтобы сошло сразу девять машин".
Петров уверен, что финиш сезона получится непредсказуемым. "Я уже не раз говорил, что нынешний сезон будет интересен тем, что его финиш будет абсолютно непредсказуемым, - сказал он. - Боттас выиграл заслуженно, он молодец. Жалко, что случилось столкновение Хэмилтона, без этого исход Гран-при Австрии был бы иным".
Бывший менеджер Петрова Оксана Косаченко в разговоре с ТАСС отметила, что не стоит ждать большого прогресса от команды Квята "Альфа Таури". "Ужасно обидно за Даниила Квята, но когда ты на последних кругах гонки борешься за попадание в очковую зону, то понимаешь, что всякое возможно. На этот раз, к большому сожалению, подвела техника, - сказала Косаченко. - Это говорит о том, что большого прорыва вперед у команды так и не будет, и, наверное, все останется так, как было".
"В целом потолок этой команды - с седьмого места и ниже, выше можно будет прорываться, только если что-то произойдет. Но в сегодняшней ситуации Даня был абсолютно не виноват, это чисто техническая история", - добавила собеседница агентства.
Следующий этап сезона пройдет также на трассе в Шпильберге с 10 по 12 июля и будет носить название Гран-при Штирии.