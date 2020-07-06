Начало игр 27-го и 28-го туров РПЛ в Оренбурге отложено на более позднее время из-за жары

Матч 27-го тура РПЛ "Оренбург" - ЦСКА пройдет 8 июля и начнется в 20:00 по местному времени (18:00 мск). Ранее планировалось, что игра начнется в 16:00 мск. Стартовый свисток матча 28-го тура "Оренбург" - "Ростов" прозвучит 12 июля в 20:30 по местному времени (18:30 мск), ранее планировалось начать игру в 14:00 мск.

ТАСС, 6 июля. Матчи 27-го и 28-го туров Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в Оренбурге начнутся позднее ранее запланированного времени из-за ожидаемой аномально высокой температуры в городе. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

"Оренбург", потерпев шесть поражений подряд, находится на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 23 очка и отставая от идущего на 14-м месте грозненского "Ахмата" на четыре очка.

25 июня стало известно, что шесть игроков и два сотрудника "Оренбурга" заразились коронавирусной инфекцией, клуб ушел на двухнедельный карантин. Позднее стало известно, что число заразившихся сотрудников клуба увеличилось до десяти, у одного из игроков было выявлено двустороннее воспаление легких. В пятницу "Оренбург" попросил "Рубин" перенести матч 26-го тура РПЛ на резервную дату 19 июля. Однако матч прошел согласно расписанию, 5 июля, так как со стороны регионального отделения Роспотребнадзора не было ограничений для участия "Оренбурга" в игре, казанцы выиграли со счетом 1:0.

Ранее "Оренбург" по причине обнаружения коронавируса у игроков не смог провести матчи 24-го и 25-го туров против "Краснодара" и екатеринбургского "Урала" соответственно. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) в обоих случаях засчитал команде технические поражения со счетом 0:3.

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.