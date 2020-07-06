"Олимпиакос" отказался от контракта с чемпионом Европы по волейболу Спиридоновым

2 июля Спиридонов сообщил ТАСС, что подписал контракт с греческим клубом на один год.

"Олимпиакос" проиграл финал [Кубка греческой лиги] и отказался от контракта со мной. Сейчас у меня контракт другого клуба на руках", - сказал Спиридонов.

В прошедшем сезоне чемпионата России, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, Спиридонов выступал за уфимский клуб "Урал". Ранее он также играл за казанский "Зенит", красноярский "Енисей", "Факел" из Нового Уренгоя и подмосковную "Искру". В составе "Зенита" Спиридонов по два раза выиграл Лигу чемпионов и чемпионат России.

Выступая за сборную России, Спиридонов стал победителем чемпионата Европы 2013 года, а также два раза выиграл Мировую лигу (2011, 2013).

"Олимпиакос" 29 раз становился чемпионом Греции, что является рекордным показателем. Также волейболисты клуба из Пирея 16 раз выигрывали национальный кубок и дважды Суперкубок Греции. "Олимпиакос" два раз выходил в финал Лиги чемпионов (в сезоне-1991/92, 2001/02), но оба раза проигрывал.