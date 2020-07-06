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Зимние олимпийские виды спорта

Чемпионат Европы 2021 года по бобслею и скелетону пройдет в январе в Германии

Соревнования пройдут с 8 по 10 января в Винтерберге

ТАСС, 6 июля. Европейское первенство по бобслею и скелетону 2021 года пройдет в германском Винтерберге. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

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Соревнования будут организованы с 8 по 10 января и пройдут совместно с этапом Кубка мира. Чемпионат Европы проводится ежегодно.

В Винтерберге европейские первенства по бобслею проходили в 1979, 1989, 1999 и 2003 годах, по скелетону - в 1984 и 1988 годах. Совместные чемпионаты Европы трасса в германском городе принимала в 2011 и 2017 годах. В 2020-м в Винтерберге были проведены соревнования бобов-четверок в рамках европейского чемпионата, остальные дисциплины приняла латвийская Сигулда. На прошлогоднем турнире золотые медали выиграли россиянки Надежда Сергеева и Елена Мамедова (в бобе-двойке) и российская скелетонистка Елена Никитина.

За все время выступления на чемпионатах Европы российские бобслеисты завоевали 11 медалей: пять золотых, пять серебряных и одну бронзовую. Советские бобслеисты стали обладателями двух золотых, двух серебряных и трех бронзовых наград. Российские скелетонисты 16 раз поднимались на подиум, выиграв четыре золотые, семь серебряных и пять бронзовых наград.

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Зимние олимпийские виды спорта
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