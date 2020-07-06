ТАСС, 6 июля. Футболисты "Вердера" на выезде сыграли вничью с "Хайденхаймом" со счетом 2:2 во втором стыковом матче за право играть в высшем дивизионе чемпионата Германии сезона-2020/21. Встреча прошла на "Фойт-Арене" в Хайденхайме.

На третьей минуте гол в свои ворота забил защитник "Хайденхайма" Норман Тойеркауф, на 84-й минуте счет сравнял Тим Кляйндинст, в добавленное время забили защитник "Вердера" Людвиг Аугустинссон и Кляйндинст (с пенальти). Первый матч, который прошел 2 июля в Бремене, завершился ничейным результатом со счетом 0:0. Таким образом, "Вердер" сохранил прописку в высшем дивизионе чемпионата Германии на сезон-2020/21. На матче работала судейская бригада Феликса Брыха.

По окончании встречи завершил карьеру 41-летний перуанский форвард "Вердера" Клаудио Писарро, футболист не вышел на поле в матче против "Хайденхайма", оставшись в запасе. В чемпионате Германии он провел в общей сложности 490 матчей, выступая, помимо "Вердера", за мюнхенскую "Баварию" и "Кёльн", за этот период форвард забил 197 голов (шестое место в истории Бундеслиги). С "Баварией" Писарро шесть раз становился чемпионом Германии и пять раз - обладателем кубка страны, еще одну победу в Кубке Германии он одержал с "Вердером", также игрок выступал за английский "Челси". В составе сборной Перу в 2015 году он завоевал бронзовую медаль Кубка Америки, всего за национальную команду форвард сыграл в 85 матчах, забив 20 голов.

"Вердер" по итогам сезона-2019/20 занял 16-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 31 очко в 34 матчах. "Хайденхайм" стал третьим во втором дивизионе чемпионата страны и впервые в своей истории играл в стыковых матчах ("Хайденхайм" ни разу не выступал в высшем дивизионе чемпионата Германии). По итогам сезона в первый дивизион поднялись "Арминия" (Билефельд) и "Штутгарт", во второй дивизион вылетели "Фортуна" (Дюссельдорф) и "Падерборн".

"Вердер" неизменно выступает в Бундеслиге, за исключением сезона-1980/81. Клуб из Бремена четыре раза становился чемпионом страны и семь раз финишировал вторым. В активе "Вердера" шесть побед в Кубке Германии и три победы в суперкубке страны. Также бременский клуб выигрывал Кубок обладателей кубков и Кубок Интертото, выходил в финал Лиги Европы.

Чемпионат Германии сезона-2019/20 завершился 27 июня, победу одержала "Бавария". Второй стала дортмундская "Боруссия", на третьей строчке расположился "Лейпциг".