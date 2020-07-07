Футболисты "Динамо" Шиманьский и Н'Жи возобновили тренировки после заражения коронавирусом

ТАСС, 7 июля. Футболисты московского "Динамо" Себастьян Шиманьский и Клинтон Н'Жи возобновили тренировки после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболисты Каборе, Н'Жи и Шиманьский не сыграют за "Динамо" до конца сезона

Результаты тестов игроков на коронавирус оказались отрицательными, Шиманьский и Н'Жи занимаются по индивидуальной программе.

"Динамо" 21 июня в день игры 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара" сообщило о том, что у трех игроков главной команды бело-голубых (Н'Жи, Шиманьского и Шарля Каборе) диагностировали коронавирус. Московский клуб был помещен на карантин, игра с "Краснодаром" была перенесена по договоренности на 19 июля. Ранее главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков на пресс-конференции сообщил, что переболевшие игроки не помогут команде до конца сезона.

"Динамо" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 25 матчах. В следующем туре подопечные Новикова 9 июля в гостях сыграют с екатеринбургским "Уралом".