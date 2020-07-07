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Футбол в России

ФК "Спартак" объявил об уходе Томаса Цорна с поста генерального директора

В настоящее время в клубе рассматриваются несколько кандидатов на эту должность
Томас Цорн Александр Щербак/ТАСС
Описание
Томас Цорн
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 7 июля. Московский футбольный клуб "Спартак" расторг контракт с генеральным директором Томасом Цорном. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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"Совет директоров футбольного клуба "Спартак" принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном, который занимал позицию генерального директора. Клуб благодарит Томаса за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере. В настоящее время футбольным клубом "Спартак" рассматриваются несколько кандидатов на позицию генерального директора. Решение о назначении будет принято в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

"Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 32 очка в 26 матчах. В августе московский клуб не сумел пробиться в групповой этап Лиги Европы, уступив в квалификационном раунде плей-офф португальской "Браге" (0:1, 1:2). 19 июля "Спартак" в гостях сыграет с петербургским "Зенитом" в полуфинале Олимп- Кубка России.

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Цорну 33 года, он был назначен генеральным директором "Спартака" 14 мая 2019 года, сменив этом на посту Наиля Измайлова, который на тот момент также был вице-президентом клуба. До работы в "Спартаке" Цорн руководил агентством Tomas Zorn Sportmanagment (TZS), в число его клиентов входили футболисты Эльмир Набиуллин ("Сочи"), Магомед Оздоев ("Зенит"), Виталий Гудиев ("Ахмат"), защитник второй команды "Спартака" Леонид Миронов и другие игроки.

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