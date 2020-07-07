ФК "Спартак" объявил об уходе Томаса Цорна с поста генерального директора

"Спартак" уступил "Тамбову" во второй раз в сезоне чемпионата России по футболу

"Совет директоров футбольного клуба "Спартак" принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном, который занимал позицию генерального директора. Клуб благодарит Томаса за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере. В настоящее время футбольным клубом "Спартак" рассматриваются несколько кандидатов на позицию генерального директора. Решение о назначении будет принято в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

"Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 32 очка в 26 матчах. В августе московский клуб не сумел пробиться в групповой этап Лиги Европы, уступив в квалификационном раунде плей-офф португальской "Браге" (0:1, 1:2). 19 июля "Спартак" в гостях сыграет с петербургским "Зенитом" в полуфинале Олимп- Кубка России.