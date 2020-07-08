Семак: футболисты "Зенита" не могли испортить праздник поражением от "Сочи"

В среду "Зенит" дома обыграл "Сочи" со счетом 2:1. В предыдущем туре 5 июля петербургский клуб в гостях обыграл "Краснодар" (4:2) и досрочно стал чемпионом России. После матча с "Сочи" состоялась церемония награждения футболистов "Зенита". На правах аренды за "Сочи" выступают игроки "Зенита" Андрей Мостовой и Александр Кокорин, также в составе сочинцев играли пять бывших игроков петербургского клуба: защитники Миха Мевля, Эльмир Набиуллин и Ибрагим Цаллагов, нападающие Дмитрий Полоз и автор гола Антон Заболотный.

"Любой футболист хочет доказать предыдущему клубу, насколько он хорош сейчас, - сказал Семак. - Все игроки действовали с запредельной мотивацией, получилась упорная игра. К сожалению, мы начали не совсем так, как хотели, пропустили мяч, и нам пришлось прилагать больше усилий, чтобы добиться сложной волевой победы. Для нас она нужная и важная, мы не могли испортить праздник".

На 65-й минуте матча с "Сочи" поле покинул аргентинский нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси. "Заменили, потому что у нас через два дня следующая игра, Себастьян не играл до этого, поэтому сейчас получит больше времени. А в матче со "Спартаком" (в полуфинале Олимп - Кубка России 19 июля) играть будут те, кто сильнее, перед этим у нас еще две игры, будем готовиться к ним", - добавил специалист.

Также Семак высказался по поводу трансферной политики в грядущее межсезонье. "Мою позицию [по трансферам] руководство знает, ситуация сейчас непростая экономически, поэтому мы пока не понимаем, что мы можем сделать в это трансферное окно. На данный момент конкретики нет, и если она будет, она будет озвучена нашим руководством. Думаю, в ближайшее время мы все узнаем", - отметил главный тренер "Зенита".