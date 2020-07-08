"Уфа" в гостях одержала волевую победу над "Ростовом" в матче чемпионата России по футболу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июля. /ТАСС/. "Уфа" обыграла "Ростов" со счетом 2:1 в гостевом матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе хозяев забитым мячом отметился Деннис Хаджикадунич (27-я минута), у гостей отличились Даниил Фомин (68, с пенальти) и Вячеслав Кротов (75).
"Уфа" не проигрывает в чемпионате России на протяжении семи матчей (две победы, пять ничьих). "Ростов" потерпел первое поражение в последних четырех встречах.
В турнирной таблице "Уфа" занимает шестое место, набрав 36 очков, "Ростов" с 43 очками располагается строчкой выше.
В следующем туре "Ростов" в гостях сыграет с "Оренбургом", "Уфа" на выезде встретится с московским "Локомотивом". Обе встречи пройдут 12 июля.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|58-15
|65
|2
|Локомотив
|27
|14
|8
|5
|37-27
|50
|3
|ЦСКА
|27
|13
|7
|7
|39-26
|46
|4
|Краснодар
|25
|12
|9
|4
|42-27
|45
|5
|Ростов
|27
|12
|7
|8
|44-48
|43
|6
|Уфа
|27
|8
|12
|7
|21-22
|36
|7
|Спартак
|27
|9
|6
|12
|30-31
|33
|8
|Динамо
|25
|8
|8
|9
|21-27
|32
|9
|Урал
|26
|8
|8
|10
|33-45
|32
|10
|Арсенал
|27
|9
|4
|14
|32-39
|31
|11
|Сочи
|27
|7
|9
|11
|39-33
|30
|12
|Рубин
|26
|7
|9
|10
|15-25
|30
|13
|Ахмат
|27
|7
|9
|11
|26-38
|30
|13
|Тамбов
|27
|8
|4
|15
|33-37
|28
|15
|Крылья Советов
|27
|7
|6
|14
|30-38
|27
|16
|Оренбург
|27
|6
|5
|16
|26-48
|23