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Футбол в России

"Уфа" в гостях одержала волевую победу над "Ростовом" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:1

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июля. /ТАСС/. "Уфа" обыграла "Ростов" со счетом 2:1 в гостевом матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев забитым мячом отметился Деннис Хаджикадунич (27-я минута), у гостей отличились Даниил Фомин (68, с пенальти) и Вячеслав Кротов (75).

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"Уфа" не проигрывает в чемпионате России на протяжении семи матчей (две победы, пять ничьих). "Ростов" потерпел первое поражение в последних четырех встречах.

В турнирной таблице "Уфа" занимает шестое место, набрав 36 очков, "Ростов" с 43 очками располагается строчкой выше.

В следующем туре "Ростов" в гостях сыграет с "Оренбургом", "Уфа" на выезде встретится с московским "Локомотивом". Обе встречи пройдут 12 июля.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит27205258-1565
2Локомотив27148537-2750
3ЦСКА27137739-2646
4Краснодар25129442-2745
5Ростов27127844-4843
6Уфа27812721-2236
7Спартак27961230-3133
8Динамо2588921-2732
9Урал26881033-4532
10Арсенал27941432-3931
11Сочи27791139-3330
12Рубин26791015-2530
13Ахмат27791126-3830
13Тамбов27841533-3728
15Крылья Советов27761430-3827
16Оренбург27651626-4823
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