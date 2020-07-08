"Уфа" в гостях одержала волевую победу над "Ростовом" в матче чемпионата России по футболу

В составе хозяев забитым мячом отметился Деннис Хаджикадунич (27-я минута), у гостей отличились Даниил Фомин (68, с пенальти) и Вячеслав Кротов (75).

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июля. /ТАСС/. "Уфа" обыграла "Ростов" со счетом 2:1 в гостевом матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Спартак" и "Локомотив" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

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"Уфа" не проигрывает в чемпионате России на протяжении семи матчей (две победы, пять ничьих). "Ростов" потерпел первое поражение в последних четырех встречах.

В турнирной таблице "Уфа" занимает шестое место, набрав 36 очков, "Ростов" с 43 очками располагается строчкой выше.

В следующем туре "Ростов" в гостях сыграет с "Оренбургом", "Уфа" на выезде встретится с московским "Локомотивом". Обе встречи пройдут 12 июля.