"Спартак" и "Локомотив" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" сыграли вничью со столичным "Локомотивом" со счетом 1:1 в домашнем матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на "Открытие-Арене".
В составе "Спартака" гол забил Эсекьель Понсе (38-я минута), у "Локомотива" с пенальти отличился Алексей Миранчук (43), забивший 10-й гол в 24 матчах турнира. На 40-й минуте встречи главный арбитр Сергей Лапочкин назначил пенальти, главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско в эмоциональной форме выразил недовольство решением судьи, за что получил две желтые карточки и был удален. Тедеско был удален впервые, однако он является первым тренером в истории РПЛ, который пропускал матч из-за перебора желтых карточек.
На матче присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов и бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин. Перед матчем мэр Москвы Сергей Собянин по приглашению владельца "Спартака" Леонида Федуна поздравил семью болельщиков красно-белых с бракосочетанием.
Лучшим игроком встречи признан Понсе, полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев получил желтую карточку и пропустит матч следующего тура. 100-й матч во всех турнирах за "Локомотив" провел Антон Миранчук, забив за это время 23 гола и отдав 12 голевых передач. "Локомотив" не может обыграть "Спартак" в чемпионате России с 19 августа 2017 года, тогда железнодорожники в гостевом матче оказались сильнее со счетом 4:3. Команды провели в чемпионатах России 58-й матч, "Спартак" одержал 25 побед, "Локомотив" выиграл в 18 матчах, еще 15 встреч завершились ничейным результатом.
"Спартак" не смог одержать победу в четвертом матче подряд (две ничьи, два поражения). Московский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 27 матчах. "Локомотив" в третьей игре кряду сыграл вничью и идет вторым, имея в активе 50 очков после 27 встреч. В следующем туре "Спартак" 11 июля в гостях встретится с "Сочи", "Локомотив" днем позднее дома примет "Уфу".
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|58-15
|65
|2
|Локомотив
|27
|14
|8
|5
|37-27
|50
|3
|ЦСКА
|27
|13
|7
|7
|39-26
|46
|4
|Краснодар
|25
|12
|9
|4
|42-27
|45
|5
|Ростов
|27
|12
|7
|8
|44-48
|43
|6
|Уфа
|27
|8
|12
|7
|21-22
|36
|7
|Спартак
|27
|9
|6
|12
|30-31
|33
|8
|Динамо
|25
|8
|8
|9
|21-27
|32
|9
|Урал
|26
|8
|8
|10
|33-45
|32
|10
|Арсенал
|27
|9
|4
|14
|32-39
|31
|11
|Сочи
|27
|7
|9
|11
|39-33
|30
|12
|Рубин
|26
|7
|9
|10
|15-25
|30
|13
|Ахмат
|27
|7
|9
|11
|26-38
|30
|13
|Тамбов
|27
|8
|4
|15
|33-37
|28
|15
|Крылья Советов
|27
|7
|6
|14
|30-38
|27
|16
|Оренбург
|27
|6
|5
|16
|26-48
|23