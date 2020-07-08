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Футбол в России

"Спартак" и "Локомотив" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:1
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Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" сыграли вничью со столичным "Локомотивом" со счетом 1:1 в домашнем матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на "Открытие-Арене".

В составе "Спартака" гол забил Эсекьель Понсе (38-я минута), у "Локомотива" с пенальти отличился Алексей Миранчук (43), забивший 10-й гол в 24 матчах турнира. На 40-й минуте встречи главный арбитр Сергей Лапочкин назначил пенальти, главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско в эмоциональной форме выразил недовольство решением судьи, за что получил две желтые карточки и был удален. Тедеско был удален впервые, однако он является первым тренером в истории РПЛ, который пропускал матч из-за перебора желтых карточек.

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На матче присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов и бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин. Перед матчем мэр Москвы Сергей Собянин по приглашению владельца "Спартака" Леонида Федуна поздравил семью болельщиков красно-белых с бракосочетанием.

Лучшим игроком встречи признан Понсе, полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев получил желтую карточку и пропустит матч следующего тура. 100-й матч во всех турнирах за "Локомотив" провел Антон Миранчук, забив за это время 23 гола и отдав 12 голевых передач. "Локомотив" не может обыграть "Спартак" в чемпионате России с 19 августа 2017 года, тогда железнодорожники в гостевом матче оказались сильнее со счетом 4:3. Команды провели в чемпионатах России 58-й матч, "Спартак" одержал 25 побед, "Локомотив" выиграл в 18 матчах, еще 15 встреч завершились ничейным результатом.

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"Спартак" не смог одержать победу в четвертом матче подряд (две ничьи, два поражения). Московский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 27 матчах. "Локомотив" в третьей игре кряду сыграл вничью и идет вторым, имея в активе 50 очков после 27 встреч. В следующем туре "Спартак" 11 июля в гостях встретится с "Сочи", "Локомотив" днем позднее дома примет "Уфу".

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит27205258-1565
2Локомотив27148537-2750
3ЦСКА27137739-2646
4Краснодар25129442-2745
5Ростов27127844-4843
6Уфа27812721-2236
7Спартак27961230-3133
8Динамо2588921-2732
9Урал26881033-4532
10Арсенал27941432-3931
11Сочи27791139-3330
12Рубин26791015-2530
13Ахмат27791126-3830
13Тамбов27841533-3728
15Крылья Советов27761430-3827
16Оренбург27651626-4823
Теги
Российский футболРоссия
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"Уфа" в гостях одержала волевую победу над "Ростовом" в матче чемпионата России по футболу
Встреча завершилась со счетом 2:1
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