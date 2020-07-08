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Футбол в России

ФК "Спартак" назначил Шамиля Газизова на должность генерального директора

Ранее он занимал аналогичную должность в "Уфе"
Гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов Вадим Брайдов/ТАСС
Описание
Гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов
© Вадим Брайдов/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" назначил Шамиля Газизова на пост генерального директора. Об этом журналистам сообщил владелец "Спартака" Леонид Федун.

Ранее Газизов занимал аналогичную должность в "Уфе". На этом посту в "Спартаке" 51-летний специалист сменил Томаса Цорна, контракт с которым был расторгнут во вторник.

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"На этой неделе Газизов приступит к работе", - сказал Федун.

Газизов занимал пост генерального директора "Уфы" с 2011 года. При нем уфимский клуб впервые в своей истории вышел в элитный дивизион чемпионата страны. По итогам сезона-2017/18 "Уфа" заняла шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), завоевав право сыграть в квалификации Лиги Европы, однако команда не смогла выйти в групповой этап турнира.

"Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице Тинькофф-РПЛ, набрав 33 очка в 27 матчах. В следующем туре московский клуб 11 июля в гостях встретится с "Сочи".

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