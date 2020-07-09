ХК "Трактор" проведет предсезонный сбор в Челябинске из-за пандемии коронавируса

ЧЕЛЯБИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Хоккеисты челябинского клуба "Трактор" проведут предсезонный сбор не в Белоруссии, как планировалось ранее, а в родном городе из-за сложной эпидемической ситуации. Об этом сообщили ТАСС в четверг в отделе информации и общественных связей клуба.

"Изначально в планах было, что с 15 июля по 2 августа должны были быть в Белоруссии, там планировался предсезонный тренировочный сбор, который включал два товарищеских матча против минского "Динамо". Матчи планировались на 30 июля и 1 августа. После второго матча завершался бы сбор, должны были вернуться в Челябинск, но изменилось все, поэтому предсезонный сбор будет проходить в Челябинске", - сказал собеседник агентства.

Первый сбор в Челябинске пройдет с 15 июля по 9 августа. На сайте клуба сообщается, что изменения в планах произошли "в связи с текущей эпидемиологической ситуацией". В период сборов в Челябинске возможно проведение товарищеских матчей.

В прошлом сезоне, досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса, "Трактор" занял 11-е место в таблице Восточной конференции и не сумел выйти в плей-офф.