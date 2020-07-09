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Летние олимпийские виды спорта

Россия может быть представлена рекордным числом клубов в волейбольной Лиге чемпионов

По новому регламенту квалификации, от России смогут выступить по четыре мужских и женских команды

ТАСС, 9 июля. Рекордное количество клубов может со следующего сезона представить Россию в Лиге чемпионов согласно новому регламенту Европейской конфедерации волейбола (CEV). Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

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По новому регламенту квалификации, от России смогут выступить по четыре мужских и женских команды. Как и раньше, Россия представит по три клуба в групповом этапе согласно клубному рейтингу стран, а также сможет выдвинуть команды, которые выступали в Лиге чемпионов в сезонах-2017/18 и 2018/19 и заняли не ниже пятого места по итогам национального чемпионата. Для попадания в групповой этап согласно двум последним критериям командам предстоит пройти квалификацию.

Таким образом, от России в мужской Лиге чемпионов в сезоне-2020/21 сыграют новосибирский "Локомотив", казанский "Зенит", кемеровский "Кузбасс" (все - групповой этап) и московское "Динамо" (квалификационный раунд), в женской - казанское "Динамо", калининградский "Локомотив" и екатеринбургская "Уралочка-НТМК" (все - групповой этап), а также московское "Динамо" (квалификационный раунд), которое является самой титулованной командой турнира (11 побед).

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Летние олимпийские виды спорта
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