Павлюченко вошел в десятку лучших нападающих "Тоттенхэма" XXI века по версии Squawka

Лучшим портал признал нынешнего форварда клуба англичанина Гарри Кейна, второе место занял болгарин Димитар Бербатов, третье - ирландец Робби Кин. Далее в списке расположились англичане Джермейн Дефо, Тедди Шерингем и Питер Крауч, следующими после Павлюченко в рейтинге стали малиец Фредерик Кануте, тоголезец Эммануэль Адебайор и англичанин Даррен Бент. На 18-м месте списка расположился нападающий московского "Динамо" камерунец Клинтон Н'Жи, на 21-м - украинец Сергей Ребров.

"Пойти по стопам Бербатова и Кина было бы непросто для любого нападающего, поэтому потребовалось некоторое время, чтобы Роман Павлюченко действительно показал свою силу. Ему так и не удалось достичь тех высот, которые от него ожидали, но у него были свои памятные моменты в футболке "шпор", как, например, гол "Интеру" на "Уайт Харт Лейн", - говорится в сообщении на сайте.

Павлюченко перешел в лондонский клуб летом 2008 года после завоевания со сборной России бронзовых медалей чемпионата Европы. Он выступал за "Тоттенхэм" до февраля 2012 года и провел за клуб 113 матчей, в которых забил 42 гола и отдал 10 голевых передач. Также в течение карьеры Павлюченко представлял ставропольское "Динамо", волгоградский "Ротор", московские "Спартак", "Локомотив" и "Арарат", краснодарскую "Кубань", екатеринбургский "Урал" и любительский клуб "Знамя" из Ногинска.