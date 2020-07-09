"Помощник, на которого можно было положиться". Умер Владимир Сальков

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Бывший главный тренер олимпийской сборной СССР по футболу Владимир Сальков скончался в возрасте 83 лет. На победных Играх 1988 года он входил в тренерский штаб национальной команды, которую тогда возглавлял Анатолий Бышовец. Сальков родился 1 апреля 1937 года в Сталино Донецкой области Украинской ССР (ныне Донецк), во время Великой Отечественной войны пережил немецкую оккупацию. Футболом начал заниматься в местной ДЮСШ, однако первой его командой стали куйбышевские "Крылья Советов", куда Сальков попал, отслужив в армейской команде из Оренбурга. Помог ему начинавший тренерскую карьеру Борис Кулагин, который тогда был футболистом самарских ВВС. Благодаря ему в 1959 году Сальков дебютировал в "Крыльях", на поле он играл в основном в обороне.

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Спустя год Сальков вернулся на родину, перейдя в "Шахтер". Как он сам рассказывал, он не хотел уезжать из Куйбышева, однако платили ему там мало. В "Шахтере" же финансовые условия были куда лучше. В "Шахтере" Сальков носил капитанскую повязку и достиг наибольших успехов в игровой карьере: в 1961 и 1962 годах он стал обладателем Кубка СССР. Причем в первый раз в финале "Шахтер" обыграл действующего чемпиона страны "Торпедо", а спустя год - выступавшее в первой лиге "Знамя Труда" из подмосковного Орехово-Зуева (в полуфинале того турнира было обыграно московское "Динамо"). В 1963 году "Шахтер" снова играл в кубковом финале, где проиграл столичному "Спартаку" со счетом 1:2. Уберег Конькова от ЦСКА Спустя пять лет Сальков завершил карьеру игрока из-за травм и перешел на тренерскую работу. Сначала он был помощником главного тренера "Шахтера", а в 1970 году возглавил команду второй лиги ждановский "Металлург". На относительно успешное выступление команды под руководством Салькова обратили внимание в "Шахтере". Предложение вернуться в Донецк ему сделало руководство области во главе с первым секретарем обкома партии.

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В "Шахтере" Сальков фактически был вторым тренером, но де-юре он числился начальником команды, поскольку в штатном расписании клуба должности второго тренера не было. Специалист, в частности, помогал главному тренеру дончан Николаю Морозову, который в 1966 году приводил сборную СССР к четвертому месту на чемпионате мира. В 1971 году после вылета из высшей лиги Морозов был уволен, и Сальков три месяца исполнял обязанности главного тренера, а в 1974 году возглавил команду, проработав с ней пять лет. В клубе он также выполнял роль селекционера, отыскивая молодых ребят, в числе которых были Виталий Старухин и Николай Латыш, которые стали лидерами донецкой команды в 70-х годах. Под руководством Салькова "Шахтер" завоевал две серебряные (1975, 1979) и одну бронзовую (1978) награду чемпионатов СССР и вышел в финал кубка страны (1978). По совету Салькова молодые игроки из Донецкой области призывались в областные воинские части. Это делалось для того, чтобы они впоследствии могли играть за "Шахтер", а не переходили в армейские команды страны. Иногда Салькову в прямом смысле слова приходилось биться за футболистов. В 1972 году он поучаствовал в драке с патрулем, который был прислан ЦСКА в аэропорт Шереметьево для перехвата игрока донецкой команды Анатолия Конькова, возвращавшегося тогда с матча сборной. Серебро чемпионата СССР 1979 года "Шахтер" завоевал уже без Салькова, который перешел на работу в "Торпедо". Добиться успехов во главе столичного клуба не удалось. Как рассказывал Сальков в интервью "Спорт-Экспрессу", клуб он покинул под нажимом бывшего главного тренера Валентина Иванова, имевшего на команду большое влияние. "На него можно было всегда положиться" С начала 80-х годов Сальков работал с молодежью, но уже на уровне олимпийской сборной СССР. В 1982 году он возглавил команду с задачей вывести ее на Игры 1984 года в Лос-Анджелесе. Под его руководством в мае 1983 года сборная СССР провела два матча на старте отборочного турнира - с болгарами (2:2) и греками (3:0), после чего Сальков стал помощником Эдуарда Малофеева. Советские футболисты завоевали путевку на Олимпиаду. Однако в турнире команда не приняла участие по причине бойкота СССР Олимпиады.

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