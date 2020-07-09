"Помощник, на которого можно было положиться". Умер Владимир Сальков

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Бывший главный тренер олимпийской сборной СССР по футболу Владимир Сальков скончался в возрасте 83 лет. На победных Играх 1988 года он входил в тренерский штаб национальной команды, которую тогда возглавлял Анатолий Бышовец.
Сальков родился 1 апреля 1937 года в Сталино Донецкой области Украинской ССР (ныне Донецк), во время Великой Отечественной войны пережил немецкую оккупацию. Футболом начал заниматься в местной ДЮСШ, однако первой его командой стали куйбышевские "Крылья Советов", куда Сальков попал, отслужив в армейской команде из Оренбурга. Помог ему начинавший тренерскую карьеру Борис Кулагин, который тогда был футболистом самарских ВВС. Благодаря ему в 1959 году Сальков дебютировал в "Крыльях", на поле он играл в основном в обороне.
Спустя год Сальков вернулся на родину, перейдя в "Шахтер". Как он сам рассказывал, он не хотел уезжать из Куйбышева, однако платили ему там мало. В "Шахтере" же финансовые условия были куда лучше.
В "Шахтере" Сальков носил капитанскую повязку и достиг наибольших успехов в игровой карьере: в 1961 и 1962 годах он стал обладателем Кубка СССР. Причем в первый раз в финале "Шахтер" обыграл действующего чемпиона страны "Торпедо", а спустя год - выступавшее в первой лиге "Знамя Труда" из подмосковного Орехово-Зуева (в полуфинале того турнира было обыграно московское "Динамо"). В 1963 году "Шахтер" снова играл в кубковом финале, где проиграл столичному "Спартаку" со счетом 1:2.
Уберег Конькова от ЦСКА
Спустя пять лет Сальков завершил карьеру игрока из-за травм и перешел на тренерскую работу. Сначала он был помощником главного тренера "Шахтера", а в 1970 году возглавил команду второй лиги ждановский "Металлург". На относительно успешное выступление команды под руководством Салькова обратили внимание в "Шахтере". Предложение вернуться в Донецк ему сделало руководство области во главе с первым секретарем обкома партии.
В "Шахтере" Сальков фактически был вторым тренером, но де-юре он числился начальником команды, поскольку в штатном расписании клуба должности второго тренера не было. Специалист, в частности, помогал главному тренеру дончан Николаю Морозову, который в 1966 году приводил сборную СССР к четвертому месту на чемпионате мира. В 1971 году после вылета из высшей лиги Морозов был уволен, и Сальков три месяца исполнял обязанности главного тренера, а в 1974 году возглавил команду, проработав с ней пять лет. В клубе он также выполнял роль селекционера, отыскивая молодых ребят, в числе которых были Виталий Старухин и Николай Латыш, которые стали лидерами донецкой команды в 70-х годах. Под руководством Салькова "Шахтер" завоевал две серебряные (1975, 1979) и одну бронзовую (1978) награду чемпионатов СССР и вышел в финал кубка страны (1978).
По совету Салькова молодые игроки из Донецкой области призывались в областные воинские части. Это делалось для того, чтобы они впоследствии могли играть за "Шахтер", а не переходили в армейские команды страны. Иногда Салькову в прямом смысле слова приходилось биться за футболистов. В 1972 году он поучаствовал в драке с патрулем, который был прислан ЦСКА в аэропорт Шереметьево для перехвата игрока донецкой команды Анатолия Конькова, возвращавшегося тогда с матча сборной.
Серебро чемпионата СССР 1979 года "Шахтер" завоевал уже без Салькова, который перешел на работу в "Торпедо". Добиться успехов во главе столичного клуба не удалось. Как рассказывал Сальков в интервью "Спорт-Экспрессу", клуб он покинул под нажимом бывшего главного тренера Валентина Иванова, имевшего на команду большое влияние.
"На него можно было всегда положиться"
С начала 80-х годов Сальков работал с молодежью, но уже на уровне олимпийской сборной СССР. В 1982 году он возглавил команду с задачей вывести ее на Игры 1984 года в Лос-Анджелесе. Под его руководством в мае 1983 года сборная СССР провела два матча на старте отборочного турнира - с болгарами (2:2) и греками (3:0), после чего Сальков стал помощником Эдуарда Малофеева. Советские футболисты завоевали путевку на Олимпиаду. Однако в турнире команда не приняла участие по причине бойкота СССР Олимпиады.
Позже Малофеев и Сальков вывели национальную команду на чемпионат мира 1986 года, однако за две недели до начала турнира Малофеев с помощниками был уволен после того, как сборная показала неудовлетворительные результаты в товарищеских матчах. В 1986 году Сальков вернулся в олимпийскую сборную, войдя в тренерский штаб Бышовца. Команда отобралась на Олимпиаду-1988, где выиграла золотые медали, победив в финале бразильцев со счетом 2:1.
"Я могу говорить о нем как о человеке, профессионале, помощнике и футболисте - мы играли друг против друга, - рассказал Бышовец ТАСС. - Он был центральным защитником, но играл по правилам, в духе fair play, не допускал никакой грубости. Во всех перечисленных ипостасях нужно говорить о человеческой нравственности и профессионализме".
"Это был помощник, на которого можно было положиться во всех ситуациях, - и спортивных, и организационных. На нем была большая работа по созданию условий для олимпийской команды - это и выбор места, и контроль за игроками. На футбольном поле это был человек, с которым можно было сверить какие-то решения и оценки. Время не щадит - иных уж нет, а те далече", - отметил Бышовец.
Нашел для ЦСКА Жо и Дзагоева
После победы на Олимпиаде Сальков работал в качестве помощника Бышовца в сборной СССР/СНГ, участвовал в чемпионате Европы - 1992, на котором отечественная команда не вышла из группы. С Бышовцем судьба свела его и в 1998 году - Сальков вошел в тренерский штаб специалиста в сборной России перед отбором на чемпионат Европы - 2000. Тогда российские футболисты проиграли шесть матчей подряд, включая три отборочных, и Бышовец был отправлен в отставку.
Сальков также возглавлял волгоградский "Ротор", который в 1993 году под его руководством стал серебряным призером чемпионата России. В 1995-1998 годах он помогал главному тренеру молодежной сборной России Михаилу Гершковичу. За этот период команда вышла в финальную часть чемпионата Европы - 1998, где заняла седьмое место.
В 2000-2001 годах Сальков возглавлял сборную Узбекистана, которая пыталась пробиться на чемпионат мира. Благодаря хорошим отношениям с главным тренером "Локомотива" Юрием Семиным Сальков смог привлечь в команду игроков железнодорожников - вратаря Алексея Полякова, защитника Олега Пашинина и полузащитника Владимира Маминова. Команда Узбекистана на мировое первенство 2002 года не попала, и Сальков ушел в отставку. Тренерскую карьеру Сальков завершил в 2002 году в "Роторе".
В 2003-2007 годах Сальков работал спортивным директором ЦСКА, затем помощником президента армейцев Евгения Гинера, занимался просмотром игроков для клуба. Для ЦСКА он, в частности, нашел бразильского нападающего Жо и полузащитника Алана Дзагоева.