Побеждал немцев и воспитал Черенкова. Ко дню рождения тихого героя футбола СССР Масленкина

Советские футболисты — полноценный знак качества, ничем не хуже американских баскетболистов или британских регбистов. И хоть футбол и придумали не в Союзе, отечественная сборная преуспела в нем больше многих, на долгие годы став грозной силой на всех международных турнирах. Несмотря на "железный занавес", наших звезд знали и любили во всем мире, но некоторым в признании отказывали, несмотря на все заслуги. К примеру, лишь четверо футболистов во всем Союзе становились победителями Олимпийских игр и чемпионата Европы: легендарный Лев Яшин, культовая для спартаковских болельщиков фигура — Игорь Нетто, Валентин Иванов и Анатолий Масленкин. Вот только последнего сейчас уже мало кто вспомнит.
Оно ему, может, и не нужно было вовсе — это признание. Трудное военное детство, игры с ребятами во дворе, учеба в Политехе — жизнь Масленкина шла по типовому сценарию, и, кажется, его это устраивало. О профессиональном футболе, как говорят современники, он долгое время даже не задумывался. Поиграв в молодежке московского "Динамо" и в юношеской команде завода "Красный пролетарий", Масленкин в 1952-м заступает на должность техника в Государственный институт азотной промышленности (ГИАП). Простой советский парень и простая советская профессия.
Он решился на крутые перемены лишь после того, как его позвали в "Спартак". От таких предложений в те годы отказывались немногие. Спустя всего-то год после работы в ГИАП он уже играл в команде братьев Старостиных, в которой очень быстро стал своим. "Его ничуть не смущали имена, и практически на первой же тренировке он называл всех на "ты", — вспоминал знаменитый спартаковский форвард Анатолий Исаев.
Простота и добродушный характер Масленкина проявлялись практически во всем. Он сам ремонтировал себе бутсы, помогал с починкой инвентаря сокомандникам и совершенно не страдал зазнайством. В коллективе его запомнили как надежного, острого на язык товарища.
После одного из матчей с московским "Торпедо", где в те годы блистал Эдуард Стрельцов, Николай Старостин сделал Масленкину замечание — слишком уж много он позволял Стрельцову в атаке. Он поставил тому в пример защитника торпедовцев Бориса Хренова, полностью переигравшего капитана "Спартака" Никиту Симоняна, на что Масленкин ответил: "Николай Петрович, ну что вы сравниваете. Симоняна-то и я бы выключил". Сам Симонян спустя годы говорил, что Масленкин частенько выдавал что-то подобное, но обижаться на него было совершенно невозможно.
Он играл в футбол так же, как и жил. Дома у Анатолия Евстигнеевича хранилась внушительная коллекция музыкальных пластинок. Он обожал слушать их и подпевать артистам, хоть природа и не наградила его слухом и голосом. Он считал: если душа требует песни — надо петь. Так же и в спорте. Масленкин по-настоящему полюбил футбол со всеми его сложностями и причудами. Стать центральным защитником, потому что команде необходим игрок обороны? Пожалуйста. Закрыть лучшего нападающего, потому что больше некому? Ну конечно, какие вопросы. Прямо по ходу карьеры он из перспективного крайнего форварда переквалифицировался в мощного стоппера, игру которого отмечал сам Игорь Нетто. И хоть он и не был лидером на поле, но и в "Спартаке", и в сборной СССР знали, что могут на него положиться.
И он не подводил даже в самых ответственных моментах. Один из них пришелся на 1955 год — тогда советская сборная проводила серию товарищеских матчей, и в одном из них предстояло сыграть с действующими чемпионами мира — командой ФРГ. Встреча (к слову, один из первых послевоенных матчей с немцами) имела явный политический подтекст, проигрывать было нельзя. Лев Яшин вспоминал, что первое время более опытные и техничные немецкие игроки буквально не давали продохнуть, и хоть сборная ФРГ и пропустила первой, вскоре они уже вели 2:1.
По впечатлениям очевидцев, первыми в сборной СССР, кто смог трезво оценить ситуацию под натиском соперника, были Нетто и Масленкин. Через некоторое время Анатолий Евстигнеевич забивает свой первый и единственный гол за национальную команду и вносит коренной перелом в ход игры, а под занавес встречи Анатолий Ильин вырывает для советской сборной принципиальнейшую победу.
Находчивость и универсализм Масленкина еще не раз пригодятся сборной Союза — и в победных Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне, и на первом чемпионате Европы в 1960 году во Франции. На европейском первенстве Масленкин отыграл оба матча (полуфинал и финал). Во многом именно его грамотная игра в обороне помогла справиться с югославами в финале и завоевать первый и пока что единственный в истории отечественного футбола Кубок Анри Делоне.
В 1964-м Масленкин ушел из "Спартака", за который провел более 200 матчей, стал трехкратным чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка СССР, в ярославский "Шинник". Еще через два года завершил игровую карьеру и снова оказался в родном красно-белом клубе, но уже в качестве тренера детско-юношеской школы. Все, кто знал Анатолия Евстигнеевича, отмечали, что ему очень нравилось работать с детьми — его непосредственность и мягкий характер положительно влияли на ребят, да и ему самому было приятно осознавать, что кто-нибудь из его воспитанников сможет однажды достичь больших высот. Одним из этих "кто-нибудь" стал любимец болельщиков знаменитый спартаковский полузащитник Федор Черенков. Именно Масленкин стал его первым тренером и фактически сделал его таким, каким его запомнили красно-белые фанаты. Признавал это и сам Черенков — на церемонии по случаю завершения карьеры он с теплотой отзывался о бывшем наставнике.
"Мне посчастливилось четыре года заниматься у Анатолия Евстигнеевича, — сказал тогда Черенков. — Он был добрым, мягким человеком. Независимо от способностей ребят ко всем относился одинаково доброжелательно. Все занятия проходили без крика, в хорошей обстановке. А после тренировки частенько сидел с нами на трибуне, и мы с его комментариями смотрели игры взрослых. Он был, на мой взгляд, все-таки чисто детским тренером, потому что был открытым, добрым человеком, а эти качества в командах мастеров не всегда приветствуются".
С 1977 года Масленкин в "Спартаке" не работал. Он пробовал найти себя в других командах, но пробиться на высокий уровень в футболе у него так и не получилось.
Владислав Жуков