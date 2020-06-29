Побеждал немцев и воспитал Черенкова. Ко дню рождения тихого героя футбола СССР Масленкина

Советские футболисты — полноценный знак качества, ничем не хуже американских баскетболистов или британских регбистов. И хоть футбол и придумали не в Союзе, отечественная сборная преуспела в нем больше многих, на долгие годы став грозной силой на всех международных турнирах. Несмотря на "железный занавес", наших звезд знали и любили во всем мире, но некоторым в признании отказывали, несмотря на все заслуги. К примеру, лишь четверо футболистов во всем Союзе становились победителями Олимпийских игр и чемпионата Европы: легендарный Лев Яшин, культовая для спартаковских болельщиков фигура — Игорь Нетто, Валентин Иванов и Анатолий Масленкин. Вот только последнего сейчас уже мало кто вспомнит. Оно ему, может, и не нужно было вовсе — это признание. Трудное военное детство, игры с ребятами во дворе, учеба в Политехе — жизнь Масленкина шла по типовому сценарию, и, кажется, его это устраивало. О профессиональном футболе, как говорят современники, он долгое время даже не задумывался. Поиграв в молодежке московского "Динамо" и в юношеской команде завода "Красный пролетарий", Масленкин в 1952-м заступает на должность техника в Государственный институт азотной промышленности (ГИАП). Простой советский парень и простая советская профессия.

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Он решился на крутые перемены лишь после того, как его позвали в "Спартак". От таких предложений в те годы отказывались немногие. Спустя всего-то год после работы в ГИАП он уже играл в команде братьев Старостиных, в которой очень быстро стал своим. "Его ничуть не смущали имена, и практически на первой же тренировке он называл всех на "ты", — вспоминал знаменитый спартаковский форвард Анатолий Исаев. Простота и добродушный характер Масленкина проявлялись практически во всем. Он сам ремонтировал себе бутсы, помогал с починкой инвентаря сокомандникам и совершенно не страдал зазнайством. В коллективе его запомнили как надежного, острого на язык товарища. После одного из матчей с московским "Торпедо", где в те годы блистал Эдуард Стрельцов, Николай Старостин сделал Масленкину замечание — слишком уж много он позволял Стрельцову в атаке. Он поставил тому в пример защитника торпедовцев Бориса Хренова, полностью переигравшего капитана "Спартака" Никиту Симоняна, на что Масленкин ответил: "Николай Петрович, ну что вы сравниваете. Симоняна-то и я бы выключил". Сам Симонян спустя годы говорил, что Масленкин частенько выдавал что-то подобное, но обижаться на него было совершенно невозможно.

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Он играл в футбол так же, как и жил. Дома у Анатолия Евстигнеевича хранилась внушительная коллекция музыкальных пластинок. Он обожал слушать их и подпевать артистам, хоть природа и не наградила его слухом и голосом. Он считал: если душа требует песни — надо петь. Так же и в спорте. Масленкин по-настоящему полюбил футбол со всеми его сложностями и причудами. Стать центральным защитником, потому что команде необходим игрок обороны? Пожалуйста. Закрыть лучшего нападающего, потому что больше некому? Ну конечно, какие вопросы. Прямо по ходу карьеры он из перспективного крайнего форварда переквалифицировался в мощного стоппера, игру которого отмечал сам Игорь Нетто. И хоть он и не был лидером на поле, но и в "Спартаке", и в сборной СССР знали, что могут на него положиться. И он не подводил даже в самых ответственных моментах. Один из них пришелся на 1955 год — тогда советская сборная проводила серию товарищеских матчей, и в одном из них предстояло сыграть с действующими чемпионами мира — командой ФРГ. Встреча (к слову, один из первых послевоенных матчей с немцами) имела явный политический подтекст, проигрывать было нельзя. Лев Яшин вспоминал, что первое время более опытные и техничные немецкие игроки буквально не давали продохнуть, и хоть сборная ФРГ и пропустила первой, вскоре они уже вели 2:1. По впечатлениям очевидцев, первыми в сборной СССР, кто смог трезво оценить ситуацию под натиском соперника, были Нетто и Масленкин. Через некоторое время Анатолий Евстигнеевич забивает свой первый и единственный гол за национальную команду и вносит коренной перелом в ход игры, а под занавес встречи Анатолий Ильин вырывает для советской сборной принципиальнейшую победу. Находчивость и универсализм Масленкина еще не раз пригодятся сборной Союза — и в победных Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне, и на первом чемпионате Европы в 1960 году во Франции. На европейском первенстве Масленкин отыграл оба матча (полуфинал и финал). Во многом именно его грамотная игра в обороне помогла справиться с югославами в финале и завоевать первый и пока что единственный в истории отечественного футбола Кубок Анри Делоне.