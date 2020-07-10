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Футбол в Испании

"Севилья" одержала волевую победу над "Атлетиком" в матче чемпионата Испании по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:1
Футболисты "Севильи" и "Атлетика" EPA-EFE/LUIS TEJIDO
Описание
Футболисты "Севильи" и "Атлетика"
© EPA-EFE/LUIS TEJIDO

ТАСС, 10 июля. "Севилья" на выезде обыграла "Атлетик" в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.

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В составе победителей мячи забили Эвер Банега (70-я минута) и Мунир Эль-Хаддади (74). У проигравших отличился Андер Капа (28). Футболист "Атлетика" Дани Гарсия провел 200-й матч в чемпионатах Испании, из которых 198 он начинал в стартовом составе. 137 встреч на его счету в составе "Эйбара".

"Севилья" не проигрывает 12 матчей подряд в чемпионате, одержав шесть побед, в турнирной таблице клуб идет на четвертом месте, набрав 63 очка, "Атлетик" потерпел второе подряд поражение и располагается на девятой строчке, имея в активе 48 очков. В следующем туре подопечные Хулена Лопетеги 12 июля примут "Мальорку". "Атлетик" в этот же день на выезде сыграет с "Леванте".

В другом матче игрового дня "Мальорка" на своем поле обыграла "Леванте" со счетом 2:0. "Эйбар" дома сыграл вничью с "Леганесом" (0:0).

Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиОчки
1Реал Мадрид34238362-2177
2Барселона35237579-3676
3Атлетико351615447-2663
4Севилья351712651-3463
5Вильярреал351761257-4557
6Хетафе3514111043-3453
7Реал Сосьедад341561351-4351
8Валенсия3512121145-5150
9Атлетик Бильбао3512121139-3148
10Гранада341381342-4047
11Осасуна3511121240-5045
12Леванте351271642-4943
13Бетис3510111447-5541
14Вальядолид358151229-3939
15Эйбар35991734-5136
16Сельта357151334-4436
17Алавес34981732-5135
18Мальорка35952137-5932
19Леганес356111825-4929
20Эспаньол35592127-5524

 

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