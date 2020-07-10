"Севилья" одержала волевую победу над "Атлетиком" в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 10 июля. "Севилья" на выезде обыграла "Атлетик" в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей мячи забили Эвер Банега (70-я минута) и Мунир Эль-Хаддади (74). У проигравших отличился Андер Капа (28). Футболист "Атлетика" Дани Гарсия провел 200-й матч в чемпионатах Испании, из которых 198 он начинал в стартовом составе. 137 встреч на его счету в составе "Эйбара".

"Севилья" не проигрывает 12 матчей подряд в чемпионате, одержав шесть побед, в турнирной таблице клуб идет на четвертом месте, набрав 63 очка, "Атлетик" потерпел второе подряд поражение и располагается на девятой строчке, имея в активе 48 очков. В следующем туре подопечные Хулена Лопетеги 12 июля примут "Мальорку". "Атлетик" в этот же день на выезде сыграет с "Леванте".

В другом матче игрового дня "Мальорка" на своем поле обыграла "Леванте" со счетом 2:0. "Эйбар" дома сыграл вничью с "Леганесом" (0:0).

Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.