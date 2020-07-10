"Севилья" одержала волевую победу над "Атлетиком" в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 10 июля. "Севилья" на выезде обыграла "Атлетик" в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.
В составе победителей мячи забили Эвер Банега (70-я минута) и Мунир Эль-Хаддади (74). У проигравших отличился Андер Капа (28). Футболист "Атлетика" Дани Гарсия провел 200-й матч в чемпионатах Испании, из которых 198 он начинал в стартовом составе. 137 встреч на его счету в составе "Эйбара".
"Севилья" не проигрывает 12 матчей подряд в чемпионате, одержав шесть побед, в турнирной таблице клуб идет на четвертом месте, набрав 63 очка, "Атлетик" потерпел второе подряд поражение и располагается на девятой строчке, имея в активе 48 очков. В следующем туре подопечные Хулена Лопетеги 12 июля примут "Мальорку". "Атлетик" в этот же день на выезде сыграет с "Леванте".
В другом матче игрового дня "Мальорка" на своем поле обыграла "Леванте" со счетом 2:0. "Эйбар" дома сыграл вничью с "Леганесом" (0:0).
Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Реал Мадрид
|34
|23
|8
|3
|62-21
|77
|2
|Барселона
|35
|23
|7
|5
|79-36
|76
|3
|Атлетико
|35
|16
|15
|4
|47-26
|63
|4
|Севилья
|35
|17
|12
|6
|51-34
|63
|5
|Вильярреал
|35
|17
|6
|12
|57-45
|57
|6
|Хетафе
|35
|14
|11
|10
|43-34
|53
|7
|Реал Сосьедад
|34
|15
|6
|13
|51-43
|51
|8
|Валенсия
|35
|12
|12
|11
|45-51
|50
|9
|Атлетик Бильбао
|35
|12
|12
|11
|39-31
|48
|10
|Гранада
|34
|13
|8
|13
|42-40
|47
|11
|Осасуна
|35
|11
|12
|12
|40-50
|45
|12
|Леванте
|35
|12
|7
|16
|42-49
|43
|13
|Бетис
|35
|10
|11
|14
|47-55
|41
|14
|Вальядолид
|35
|8
|15
|12
|29-39
|39
|15
|Эйбар
|35
|9
|9
|17
|34-51
|36
|16
|Сельта
|35
|7
|15
|13
|34-44
|36
|17
|Алавес
|34
|9
|8
|17
|32-51
|35
|18
|Мальорка
|35
|9
|5
|21
|37-59
|32
|19
|Леганес
|35
|6
|11
|18
|25-49
|29
|20
|Эспаньол
|35
|5
|9
|21
|27-55
|24