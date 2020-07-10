Матыцин поблагодарил Драчева за работу на посту президента Союза биатлонистов России

"Прежде всего, хочу поблагодарить Владимира Петровича за работу на посту президента Союза биатлонистов России. Несмотря на все трудности, возникавшие во время его двухлетнего руководства, Владимир Петрович стремился достичь положительных результатов в своей деятельности и в любых ситуациях делал максимально возможное, чтобы поддерживать российских биатлонистов. Владимир Драчев принял решение сосредоточиться на работе в Государственной думе, и я желаю ему больших успехов в этой деятельности, уверен, его опыт и профессионализм будут востребованы в обществе и послужат интересам россиян", - сказал Матыцин.

Министр спорта рассказал о задачах, которые предстоит решить новому руководству организации. "Российской биатлонной семье сейчас необходимо объединить усилия для выхода из кризиса, новому руководителю СБР предстоит разрешить все противоречия, сложившиеся в организации. Первоочередные задачи - развитие биатлона в регионах, подготовка спортивного резерва, улучшение результатов российских спортсменов на международной арене, восстановление членства в Международном союзе биатлонистов, а также грамотное управление СБР и взвешенная кадровая политика", - сказал министр.

"Российский биатлон - один из самых популярных и любимых в нашей стране видов спорта, надеюсь, что в скором времени он вернет себе лидирующие позиции в мире. Со своей стороны Министерство спорта открыто для сотрудничества и будет оказывать необходимую поддержку новому руководству СБР", - добавил Матыцин.

Драчев также снял свою кандидатуру с намеченных на 11 июля выборов президента СБР, единственным кандидатом на пост главы организации остался трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров.