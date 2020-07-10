Владимир Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов России

ТАСС, 10 июля. Четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы Владимир Драчев объявил об уходе с поста президента Союза биатлонистов России (СБР) и о снятии своей кандидатуры с предстоящих выборов главы организации. Соответствующее заявление Драчева опубликовано на официальном сайте СБР.

"На сегодняшний день, после принятия поправок к конституции Российской Федерации, стало очевидным, что необходимо полностью сконцентрироваться на работе над законопроектами, которые необходимы в связи с принятыми поправками. Граждане РФ поддержали предложенные поправки к основному закону страны, а поскольку мы представляем их интересы в Госдуме, то должны сейчас полностью сосредоточиться на работе, - сказал Драчев. - Таким образом, дополнительная нагрузка в Госдуме не даст мне возможности сосредоточиться на работе по линии СБР. В такой ситуации мне не представляется возможным со всей привычной отдачей погрузиться в биатлон и особенно в грядущую подготовку сборной команды нашей страны к предстоящим Олимпийским играм 2022 года".

Выборная конференция СБР состоится 11 июля в подмосковных Химках. Таким образом, единственным кандидатом на пост главы организации остался трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров.