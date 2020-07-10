Привалов назвал разумным решение Драчева оставить пост президента СБР

В пятницу четырехкратный чемпион мира Драчев объявил об уходе с поста президента СБР и о снятии своей кандидатуры с предстоящих выборов главы организации. Драчев являлся президентом СБР с 2018 года.

"Он все правильно сделал, я ведь и сам убеждал его пойти на этот шаг. За два года прогресса добиться не удалось, в подготовке команды часто допускались методические ошибки, для объяснения которых искались какие-то отговорки. Так что я считаю, что это разумное решение", - сказал Привалов.

Выборная конференция СБР состоится 11 июля в подмосковных Химках. Единственным кандидатом на пост главы организации остался трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров.