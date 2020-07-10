Привалов назвал разумным решение Драчева оставить пост президента СБР

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Решение Владимира Драчева оставить пост президента Союза биатлонистов России (СБР) является разумным. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер СССР и России Александр Привалов.
В пятницу четырехкратный чемпион мира Драчев объявил об уходе с поста президента СБР и о снятии своей кандидатуры с предстоящих выборов главы организации. Драчев являлся президентом СБР с 2018 года.
"Он все правильно сделал, я ведь и сам убеждал его пойти на этот шаг. За два года прогресса добиться не удалось, в подготовке команды часто допускались методические ошибки, для объяснения которых искались какие-то отговорки. Так что я считаю, что это разумное решение", - сказал Привалов.
Выборная конференция СБР состоится 11 июля в подмосковных Химках. Единственным кандидатом на пост главы организации остался трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров.