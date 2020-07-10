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Зимние олимпийские виды спорта

Привалов назвал разумным решение Драчева оставить пост президента СБР

Единственным кандидатом на пост главы организации остался трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Решение Владимира Драчева оставить пост президента Союза биатлонистов России (СБР) является разумным. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер СССР и России Александр Привалов.

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В пятницу четырехкратный чемпион мира Драчев объявил об уходе с поста президента СБР и о снятии своей кандидатуры с предстоящих выборов главы организации. Драчев являлся президентом СБР с 2018 года.

"Он все правильно сделал, я ведь и сам убеждал его пойти на этот шаг. За два года прогресса добиться не удалось, в подготовке команды часто допускались методические ошибки, для объяснения которых искались какие-то отговорки. Так что я считаю, что это разумное решение", - сказал Привалов.

Выборная конференция СБР состоится 11 июля в подмосковных Химках. Единственным кандидатом на пост главы организации остался трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров.

Теги
Драчев, Владимир ПетровичЗимние олимпийские виды спорта
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