Чепиков: Драчев отдал много сил на развитие биатлона в регионах

В пятницу четырехкратный чемпион мира Драчев объявил об уходе с поста президента СБР и о снятии своей кандидатуры с предстоящих выборов главы организации.

"Решение есть решение. Я только хочу сказать, что благодарен Владимиру Петровичу за те годы, что мы работали. Он отдал много сил и энергии как на сборные команды, так и на развитие биатлона в стране, в регионах, у него было более 30 встреч с руководителями субъектов. Хочется сказать ему огромное спасибо и поблагодарить за то, что он предложил меня в правление СБР", - сказал Чепиков.

Драчев покинул пост главы СБР за два года до истечения срока его полномочий, организацию он возглавил в мае 2018 года. Выборная конференция СБР состоится 11 июля в подмосковных Химках. Единственным кандидатом на пост главы организации остался трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров.