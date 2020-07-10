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Зимние олимпийские виды спорта

Чепиков: Драчев отдал много сил на развитие биатлона в регионах

В пятницу четырехкратный чемпион мира Драчев объявил об уходе с поста президента СБР
Член правления СБР Сергей Чепиков ТАСС
Описание
Член правления СБР Сергей Чепиков
© ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев отдал много сил и энергии на развитие биатлона в регионах страны. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, член правления СБР Сергей Чепиков.

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В пятницу четырехкратный чемпион мира Драчев объявил об уходе с поста президента СБР и о снятии своей кандидатуры с предстоящих выборов главы организации.

"Решение есть решение. Я только хочу сказать, что благодарен Владимиру Петровичу за те годы, что мы работали. Он отдал много сил и энергии как на сборные команды, так и на развитие биатлона в стране, в регионах, у него было более 30 встреч с руководителями субъектов. Хочется сказать ему огромное спасибо и поблагодарить за то, что он предложил меня в правление СБР", - сказал Чепиков.

Драчев покинул пост главы СБР за два года до истечения срока его полномочий, организацию он возглавил в мае 2018 года. Выборная конференция СБР состоится 11 июля в подмосковных Химках. Единственным кандидатом на пост главы организации остался трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров.

Теги
Драчев, Владимир ПетровичЗимние олимпийские виды спорта
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