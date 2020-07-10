Гран-при России "Формулы-1" пройдет 25-27 сентября

ТАСС, 10 июля. Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2020 года пройдет в запланированные сроки - с 25 по 27 сентября. Об этом говорится в пресс-релизе "Формулы-1".
Перед гонкой в Сочи пройдет этап в итальянском Муджелло (11-13 сентября), который будет носить название Гран-при Тосканы. При этом не уточняется, пройдут ли эти этапы со зрителями или без них.
"Мы рады объявить, что Муджелло и Сочи станут частью календаря сезона-2020 и хотим поблагодарить всех наших партнеров за поддержку в последние недели, - сказал исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри. - В прошлые выходные стартовал сезон в Австрии, и у нас нарастает уверенность относительно планов на оставшуюся часть сезона. Гран-при России - важная часть сезона, и мы с нетерпением ждем возвращения в Сочи, также мы будем рады впервые провести гонку "Формулы-1" в Муджелло".
Первая гонка сезона-2020 прошла в воскресенье в Австрии. Начало сезона было отложено из-за пандемии коронавируса. В настоящее время подтверждено проведение 10 этапов сезона "Формулы-1", второй также пройдет в Австрии, третий - в Венгрии, четвертый и пятый - в Великобритании, шестой - в Испании, седьмой - в Бельгии, восьмой - в Италии.