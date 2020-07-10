Гран-при России "Формулы-1" пройдет 25-27 сентября

ТАСС, 10 июля. Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2020 года пройдет в запланированные сроки - с 25 по 27 сентября. Об этом говорится в пресс-релизе "Формулы-1".

Перед гонкой в Сочи пройдет этап в итальянском Муджелло (11-13 сентября), который будет носить название Гран-при Тосканы. При этом не уточняется, пройдут ли эти этапы со зрителями или без них.