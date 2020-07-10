Стали известны четвертьфинальные пары Лиги Европы

Оставшиеся матчи плей-офф Лиги Европы, за исключением несыгранных встреч 1/8 финала, пройдут в формате "Финала восьми" в германских Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене. В шести противостояниях 1/8 финала, в которых были сыграны первые матчи, ответные встречи пройдут на полях номинальных хозяев - украинский "Шахтер" примет германский "Вольфсбург" (первый матч - 2:1), германский "Байер" - шотландский "Рейнджерс" (3:1), английский "Вулверхэмптон" - греческий "Олимпиакос" (1:1), английский "Манчестер Юнайтед" - австрийский ЛАСК (5:0), швейцарский "Базель" - германский "Айнтрахт" (3:0), датский "Копенгаген" - турецкий "Истанбул Башакшехир" (0:1). Матчи "Хетафе" (Испания) - "Интер" (Италия) и "Рома" (Италия) - "Севилья" (Испания) пройдут в Германии в формате одноматчевого противостояния.

В первом четвертьфинале победитель противостояния "Шахтер" - "Вольфсбург" встретится с сильнейшим в паре "Базель" - "Айнтрахт", во втором - "Манчестер Юнайтед" или ЛАСК сыграет с победителем противостояния "Копенгаген" - "Истанбул", в третьем - "Хетафе" или "Интер" встретится с сильнейшим в паре "Байер" - "Рейнджерс", в четвертом - победитель пары "Вулверхэмптон" - "Олимпиакос" сразится с сильнейшим в матче "Рома" - "Севилья". В первом полуфинале встретятся победители четвертого и второго четвертьфиналов, во втором - победители третьего и первого четвертьфиналов. В финале номинальным хозяином будет победитель перового полуфинала.

Встречи 1/8 финала пройдут 5-6 августа, четвертьфинала - 10-11 августа, полуфинала - 16-17 августа, финал запланирован на 21 августа в Кельне. В четверг Союз европейских футбольных ассоциаций объявил, что матчи плей-офф будут проходить без зрителей до дальнейших указаний.