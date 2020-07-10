РУСАДА намерено до 15 августа устранить замечания после последней аудиторской проверки

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) намерено до 15 августа устранить все замечания, которые были получены организацией после майской аудиторской проверки. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

"Замечания, которые были вынесены РУСАДА после последнего аудита, носили технический характер, это касалось, например, политики учета. Но даже при том, что выявили, это не оказало какого-то негативного влияния на достоверность информации, которая была передана. Главный вывод отчета - отчет достоверен и отражает реальное положение дел внутри организации. Я могу сказать, что у нас составлена дорожная карта, и до 15 августа мы все эти замечания устраним", - отметил Ганус.

"Аудит деятельности за 2018 и 2019 годы был инициирован учредителями РУСАДА и проведен в мае этого года, причем учредители выбрали сами аудиторскую компанию, по своему усмотрению. Самый главный вывод - финансовые результаты отражают реальное положение дел. Да, есть определенные замечания, связанные с ведением бухгалтерского учета, но я хочу обратить внимание, что РУСАДА - в новом составе и финансируется напрямую из бюджета. Мы фактически идем по следу, и любые аудиты заканчиваются замечаниями", - сказал Ганус.

Учредителями РУСАДА являются Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России.