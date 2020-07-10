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Допинг в спорте

РУСАДА намерено до 15 августа устранить замечания после последней аудиторской проверки

По словам генерального директора РУСАДА Юрия Гануса, финансовые результаты проверки отражают реальное положение дел в агентстве

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) намерено до 15 августа устранить все замечания, которые были получены организацией после майской аудиторской проверки. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

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"Замечания, которые были вынесены РУСАДА после последнего аудита, носили технический характер, это касалось, например, политики учета. Но даже при том, что выявили, это не оказало какого-то негативного влияния на достоверность информации, которая была передана. Главный вывод отчета - отчет достоверен и отражает реальное положение дел внутри организации. Я могу сказать, что у нас составлена дорожная карта, и до 15 августа мы все эти замечания устраним", - отметил Ганус.

"Аудит деятельности за 2018 и 2019 годы был инициирован учредителями РУСАДА и проведен в мае этого года, причем учредители выбрали сами аудиторскую компанию, по своему усмотрению. Самый главный вывод - финансовые результаты отражают реальное положение дел. Да, есть определенные замечания, связанные с ведением бухгалтерского учета, но я хочу обратить внимание, что РУСАДА - в новом составе и финансируется напрямую из бюджета. Мы фактически идем по следу, и любые аудиты заканчиваются замечаниями", - сказал Ганус.

Учредителями РУСАДА являются Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России.

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