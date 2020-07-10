Ивлев: РУСАДА прошло аудит в рамках стандартных корпоративных процедур

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в рамках стандартных корпоративных процедур прошло аудит, однако его результаты не раскрываются для широкой общественности. Об этом сообщил ТАСС председатель наблюдательного совета РУСАДА, управляющий партнер компании EY по странам СНГ Александр Ивлев.

"Аудит прошел в рамках нормальных корпоративных процедур, все проходят такой аудит", - подтвердил он. "С точки зрения корпоративной этики я не должен давать комментарии по результатам аудита, это информация, которая доступна для собрания учредителей, набсовета и руководства РУСАДА", - сказал Ивлев.

Глава набсовета РУСАДА не стал раскрывать, какая компания и за какой период проводила аудит. Он лишь отметил, что проверку проводила не компания EY.

В четверг телеграм-канал "Постправда" выступил с утверждением, что аудит выявил злоупотребление со стороны генерального директора РУСАДА Юрия Гануса служебным положением и нормами закона, а также факты конфликта интересов и коррупции. В тот же день Ганус заявил ТАСС, что намерен обратиться в суд в связи с обвинениями в коррупции.