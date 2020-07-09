Гендиректор РУСАДА Ганус обратится в суд в связи с обвинениями в коррупции

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус намерен обратиться в суд в связи с обвинениями в коррупции. Об этом он заявил ТАСС.
В четверг Telegram-канал "Постправда" сообщил, что Ганус злоупотреблял служебным положением и нормами закона, были выявлены факты конфликта интересов и коррупции. По информации канала, за 2018 и 2019 гг. Ганус мог присвоить себе более 100 млн рублей. Также сообщается, что в отношении гендиректора РУСАДА в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.
"Те люди, которые это сделали, даже не понимают, какой вред они наносят антидопиговой системе России, - сказал Ганус. - Я готовлю документы и привлекаю юристов. Принтскрин этой статьи сделан. Мы этих людей будем преследовать и взыскивать с них все, что возможно".
"Это все ложь. Я привлекаю юридическую компанию, будем преследовать", - добавил собеседник ТАСС.
Ганус отметил, что люди, написавшие эту информацию, даже не понимают, о чем говорят. "К сожалению, правда никому не нравится, - сказал он. - У нас прошло два аудита, внутри организации постоянно действовала внешняя аудиторская фирма, которая постоянно проводила проверки, у нас организована служба внутреннего контроля. Поймите, цена независимости - это законность, люди, которые пишут, даже не понимают, о чем говорят".
Удар недоброжелателей
Гендиректор РУСАДА заявил, что вся международная деятельность организации обоснована. "Посмотрите на результаты деятельности РУСАДА: мы восстановились практически за год, а на второй-третий год стали одним из лучших агентств, - отметил Ганус. - Более того, мы активно участвуем в работе рабочих групп. В Совете Европы мы, фактически, участвуем в антидопинговой международной повестке, активно сотрудничаем по направлениям расследований".
"Считаю, что это (публикация информации - прим. ТАСС) удар недоброжелателей, и я ждал этого. Ждал, но не думал, что будет так подло. У нас сделок-то: закупка оборудования, логистические операции, все поездки обоснованы. А совмещений у меня не было и быть не может", - заключил Ганус.
Ганус возглавил РУСАДА 31 августа 2017 года, организация была восстановлена в правах в сентябре 2018 года после лишения статуса соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2015 году.
В сентябре 2019 года исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта.
Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит Спортивный арбитражный суд, слушания состоятся 2-5 ноября.