Гендиректор РУСАДА Ганус обратится в суд в связи с обвинениями в коррупции

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус намерен обратиться в суд в связи с обвинениями в коррупции. Об этом он заявил ТАСС. В четверг Telegram-канал "Постправда" сообщил, что Ганус злоупотреблял служебным положением и нормами закона, были выявлены факты конфликта интересов и коррупции. По информации канала, за 2018 и 2019 гг. Ганус мог присвоить себе более 100 млн рублей. Также сообщается, что в отношении гендиректора РУСАДА в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.

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"Те люди, которые это сделали, даже не понимают, какой вред они наносят антидопиговой системе России, - сказал Ганус. - Я готовлю документы и привлекаю юристов. Принтскрин этой статьи сделан. Мы этих людей будем преследовать и взыскивать с них все, что возможно". "Это все ложь. Я привлекаю юридическую компанию, будем преследовать", - добавил собеседник ТАСС. Ганус отметил, что люди, написавшие эту информацию, даже не понимают, о чем говорят. "К сожалению, правда никому не нравится, - сказал он. - У нас прошло два аудита, внутри организации постоянно действовала внешняя аудиторская фирма, которая постоянно проводила проверки, у нас организована служба внутреннего контроля. Поймите, цена независимости - это законность, люди, которые пишут, даже не понимают, о чем говорят". Удар недоброжелателей Гендиректор РУСАДА заявил, что вся международная деятельность организации обоснована. "Посмотрите на результаты деятельности РУСАДА: мы восстановились практически за год, а на второй-третий год стали одним из лучших агентств, - отметил Ганус. - Более того, мы активно участвуем в работе рабочих групп. В Совете Европы мы, фактически, участвуем в антидопинговой международной повестке, активно сотрудничаем по направлениям расследований".

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