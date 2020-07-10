Главный тренер "Спартака" Тедеско дисквалифицирован на три матча

ТАСС, 10 июля. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Тедеско был удален за две желтые карточки в матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против московского "Локомотива" (1:1). Контрольно-дисциплинарный комитет РФС также принял решение оштрафовать наставника красно-белых на 500 тыс. рублей. Тедеско был наказан за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча.

Таким образом, Тедеско будет вынужден пропустить оставшиеся матчи своей команды сезона-2019/20 чемпионата России против "Сочи" (11 июля), грозненского "Ахмата" (15 июля) и казанского "Рубина" (22 июля). Однако, согласно регламенту, дисквалификация, наложенная на матчи чемпионата, не будет распространяться на встречи Кубка страны. То есть, Тедеско сможет присутствовать на тренерской скамейке во время матча "Спартака" против санкт-петербургского "Зенита" в полуфинале Олимп - Кубка России, который пройдет 19 июля.

"Спартак" в турнирной таблице чемпионата России занимает восьмое место, набрав 33 очка.

Другие решения КДК РФС

Помимо этого, КДК РФС принял решение оштрафовать петербургский "Зенит" за нарушение регламента возобновления сезона на 150 тыс. рублей, за это также были оштрафованы "Спартак" (200 тыс.), "Ростов" (250 тыс.), тульский "Арсенал" (200 тыс.), "Оренбург" (150 тыс.) и "Рубин" (200 тыс.).

"Спартак" оштрафован на 100 тыс. рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений, "Ростов" должен выплатить штраф также в размере 100 тыс. рублей за неподобающее поведение команды, шесть игроков получили желтые карточки. Начальник екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов оштрафован на 30 тыс. за выход за пределы технической зоны.