Сезон Национальной хоккейной лиги возобновится 1 августа

ТАСС, 11 июля. Сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ), прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится матчами за Кубок Стэнли 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

НХЛ и профсоюз игроков лиги (NHLPA) в ночь на субботу приняли новое коллективное соглашение, в котором прописан регламент возобновления нынешнего сезона. Чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса, сезон возобновится матчами за Кубок Стэнли. Борьбу за трофей продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.

Каждый игрок имеет право отказаться от участия. На это у него есть 72 часа с момента принятия соглашения. За это время хоккеист обязан в письменном виде уведомить руководство клуба о том, что он отказывается от участия в розыгрыше Кубка Стэнли.

В групповом раунде по четыре лучших клуба каждой конференции сыграют круговые турниры (по три матча), чтобы определить номера дальнейшего посева. Остальные команды проведут предварительный раунд плей-офф до трех побед, победители серий пройдут дальше. С этого момента в Кубке Стэнли останутся традиционные 16 клубов, а серии будут проходить до четырех побед.

В Восточной конференции первые четыре места заняли "Бостон", "Тампа", "Вашингтон" и "Филадельфия". В раунде плей-ин сыграют "Питтсбург" - "Монреаль", "Каролина" - "Рейнджерс", "Айлендерс" - "Флорида", "Торонто" - "Коламбус". На Западе в четверку лучших команд попали "Сент-Луис", "Колорадо", "Вегас" и "Даллас". В раунде плей-ин пройдут серии "Эдмонтон" - "Чикаго", "Нэшвилл" - "Аризона", "Ванкувер" - "Миннесота", "Калгари" - "Виннипег".

Матчи команд Восточной конференции пройдут в Торонто, а встречи клубов Западной конференции - в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.