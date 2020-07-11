СМИ: руководство НХЛ планирует начать следующий сезон 1 декабря

В субботу стало известно, что текущий сезон НХЛ возобновится 1 августа. Турнир был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.

ТАСС, 11 июля. Следующий регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может стартовать 1 декабря. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал TSN.

НХЛ и Ассоциация игроков лиги (NHLPA) договорились о продлении коллективного соглашение до 2026 года. В нем присутствует информация об ориентировочной дате старта сезона-2020/21. Регулярный чемпионат планируется начать 1 декабря текущего года. Тренировочные лагеря клубы смогут открыть 17 ноября.

Ранее комиссар Беттмэн выразил надежду, что следующий сезон пройдет в полном формате (команды проведут по 82 матча в регулярном чемпионате). Также было сказано о нежелании лиги совпадать с планируемым началом сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который должен стартовать 25 декабря.