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Зимние олимпийские виды спорта

Драчев считает, что в 2022 году кандидатов на пост президента СБР будет гораздо больше

Сейчас единственным кандидатом на пост президента организации является Виктор Майгуров
Владимир Драчев и Виктор Майгуров Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Владимир Драчев и Виктор Майгуров
© Гавриил Григоров/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 11 июля. /ТАСС/. В очередных выборах президента Союза биатлонистов России (СБР), которые пройдут 2022 году, на пост будет претендовать несколько кандидатов. Такое мнение журналистам высказал бывший президент СБР Владимир Драчев.

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Драчев в пятницу объявил о сложении полномочий президента. Единственным кандидатом на этот пост является Виктор Майгуров. Внеочередная конференции СБР проходит в Химках в субботу.

"Думаю, в 2022 году будет не один и не два кандидата на пост президента, а гораздо больше, - сказал Драчев. - Сейчас просто надо подхватить управление организацией и довести ее до Олимпиады".

В 2022 году зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине. После их окончания должна состояться очередная выборная конференция СБР.

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РоссияДрачев, Владимир ПетровичЗимние олимпийские виды спорта
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