Шипулин: Майгуров приложит все усилия для вывода российского биатлона из кризиса

В субботу Майгуров был единогласно избран президентом СБР, за день до выборов этот пост добровольно покинул Владимир Драчев. Майгуров был единственным кандидатом на должность главы организации.

ТАСС, 11 июля. Новый президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров приложит все усилия, чтобы вывести российский биатлон из кризиса. Такое мнение в своем аккаунте в Instagram высказал чемпион мира 2017 года в эстафете, депутат Госдумы Антон Шипулин.

"Впереди огромный объем работы в очень непростое для российского биатлона время, - написал Шипулин. - Уверен, что Виктор Викторович приложит все возможные усилия, чтобы вывести родной для всех нас вид спорта из кризиса. Его управленческий опыт, особенно в Международном союзе биатлонистов, его деловые и личные качества помогут ему в этом деле. Поздравляю его с этим назначением и желаю успехов в новой должности".

"Также хочу поблагодарить за работу Владимира Петровича Драчева, который решил сосредоточиться на работе в Госдуме и подал в отставку с поста президента СБР. Это по-настоящему честное, взвешенное мужское решение. Несмотря на весь негатив, который окружал СБР в последнее время, за время его работы были положительные моменты. Желаю Владимиру Петровичу удачи в его дальнейшей работе", - написал Шипулин.