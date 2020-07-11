Привалов ожидает от нового главы СБР Майгурова решения финансовых вопросов федерации

В субботу Майгуров был единогласно избран президентом СБР, за день до выборов этот пост добровольно покинул Владимир Драчев. Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР была созвана по инициативе большинства членов его правления. Причиной послужил управленческий кризис в организации и ее неустойчивое финансовое положение. В июле стало известно, что суммарный долг СБР превышает 30 млн рублей.

"Пока сложно сказать, что ожидать от Майгурова, будет ясно, когда сделают хотя бы первые шаги в работе. Но если будет нужна помощь от ветеранов, то мы готовы помочь. Но в любом случае это лучше вариант, чем был", - отметил Привалов.

"Финансовые проблемы федерации будут решаться. У Майгурова есть поддержка, и думаю, этот вопрос удастся закрыть", - добавил Привалов.

Заслуженный тренер подчеркнул, что смена руководства СБР не отразится на спортсменах. "Связываю большие надежды с тренером по лыжным гонкам, с назначением Юрия Каминского [на пост старшего тренера мужской сборной], который заставит спортсменов нормально тренироваться, в полном объеме. В этом плане все будет нормально", - заключил собеседник ТАСС.