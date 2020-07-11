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Зимние олимпийские виды спорта

Матыцин: опыт нового главы СБР Майгурова необходим для работы организации

Майгуров был в субботу единогласно избран президентом СБР

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Опыт нового президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова необходим для работы организации. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин, чей комментарий приводит пресс-служба Минспорта.

Майгуров был единогласно избран президентом СБР, за день до выборов этот пост добровольно покинул предыдущий глава СБР Владимир Драчев. 51-летний Майгуров был единственным кандидатом на должность главы организации.

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"Ваше избрание является свидетельством доверия со стороны делегатов конференции, высокой оценкой деятельности на раннее занимаемом посту вице-президента IBU, - отметил Матыцин в обращении к Майгурову. - Уверен, что профессионализм и компетентность, присущие вам, помогут и дальше эффективно работать на благо отечественного биатлона. Ваш опыт, как спортсмена, так и спортивного администратора, необходим сейчас для СБР, желаю вам успешной реализации намеченных планов, новых профессиональных достижений и побед. Со своей стороны министерство окажет необходимую поддержку новой команде".

Майгуров - трехкратный чемпион мира, в прошлом он занимал пост первого вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU). При Драчеве он являлся членом правления СБР, где отвечал за взаимодействие с международной федерацией.

Теги
РоссияЗимние олимпийские виды спортаМатыцин, Олег ВасильевичМайгуров, Виктор Викторович
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