Матыцин: опыт нового главы СБР Майгурова необходим для работы организации

Майгуров был единогласно избран президентом СБР, за день до выборов этот пост добровольно покинул предыдущий глава СБР Владимир Драчев. 51-летний Майгуров был единственным кандидатом на должность главы организации.

"Ваше избрание является свидетельством доверия со стороны делегатов конференции, высокой оценкой деятельности на раннее занимаемом посту вице-президента IBU, - отметил Матыцин в обращении к Майгурову. - Уверен, что профессионализм и компетентность, присущие вам, помогут и дальше эффективно работать на благо отечественного биатлона. Ваш опыт, как спортсмена, так и спортивного администратора, необходим сейчас для СБР, желаю вам успешной реализации намеченных планов, новых профессиональных достижений и побед. Со своей стороны министерство окажет необходимую поддержку новой команде".

Майгуров - трехкратный чемпион мира, в прошлом он занимал пост первого вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU). При Драчеве он являлся членом правления СБР, где отвечал за взаимодействие с международной федерацией.