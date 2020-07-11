Аджоев: "Арсеналу" было принципиально выиграть последний домашний матч сезона РПЛ

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Тульскому футбольному клубу "Арсенал" было важно обыграть "Тамбов" в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), поскольку эта встреча была последней домашней в сезоне. Об этом ТАСС сообщил руководитель тульского клуба Гурам Аджоев.

"Набрали важнейшие три очка, - сказал Аджоев. - Конечно, для нас было принципиально выиграть сегодня. Все-таки это заключительная домашняя игра в нынешнем чемпионате, нужно было побеждать".

"Не будем недооценивать "Тамбов", - продолжил руководитель тульского клуба. - Это серьезный соперник, который отчаянно борется за сохранение места в РПЛ. Они дважды в сезоне обыграли "Спартак". Рад, что в нынешней ситуации, когда игры идут через два дня на третий, ребята проявляют характер, волю и самоотдачу, борются до последних минут, благодарен им за это".

"Арсенал" после 28 матчей занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. Отставание от шестой строчки, которая в случае победы "Зенита" в финале Олимп - Кубка России даст право сыграть в квалификации Лиги Европы, составляет два очка. В 29-м туре команда из Тулы на выезде сыграет против екатеринбургского "Урала". Встреча состоится 15 июля, начало — 16:00 мск.