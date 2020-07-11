Президент "Тамбова" считает, что команде для сохранения места в РПЛ хватит одной победы

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Тамбов" сохранит место в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) на сезон-2020/21, если выиграет один из двух оставшихся матчей в нынешнем розыгрыше турнира. Такое мнение ТАСС высказал президент клуба Арсен Габуев.

"Тамбов" в субботу на выезде потерпел поражение от тульского "Арсенала" (1:2), пропустив второй мяч на 84-й минуте игры. В шести турах после коронавирусной паузы команда потерпела пять поражений со счетом 1:2, единственную победу она одержала в матче со "Спартаком" (3:2).

"Не хватило везения, - сказал Габуев. - После пандемии играть через два дня на третий очень тяжело, ребята физически вымотаны, теряется концентрация. Претензий к ребятам нет: да, пропустили и проиграли - сами виноваты. Но будем бороться до конца и посмотрим, что будет".

"Проблема не только в физике, - отметил президент "Тамбова", отвечая на вопрос о том, почему команда после возобновления чемпионата почти в каждом матче пропускает на последних минутах. - В концовках пропускали, но и первые голы пропускали с пенальти, кроме игры с "Зенитом". Очень тяжело начинать, когда уступаешь со счетом 0:1 после пенальти".

Габуев оценил шансы "Тамбова" на сохранение места в РПЛ на сезон-2020/21. После 28 матчей в активе команды 28 очков, отрыв от зоны вылета в первенство Олимп - Футбольной национальной лиги составляет одно очко. "Шансы остаются, надо выиграть два оставшихся матча, но я понимаю, что это сложно. Думаю, если выиграть один матч, этого будет достаточно, чтобы остаться в премьер-лиге", - резюмировал собеседник агентства.

В двух оставшихся матчах чемпионата России "Тамбов" сыграет с "Сочи" и ЦСКА. Первая игра состоится 16 июля в Нижнем Новгороде, вторая - 22 июля в Москве.