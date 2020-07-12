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Шлеменко: российский боец Ян надолго сохранит титул чемпиона UFC

В воскресенье Ян победил техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо и завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Александр Шлеменко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Шлеменко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российский боец Петр Ян надолго сохранит титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Такое мнение ТАСС высказал российский боец Александр Шлеменко.

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В воскресенье Ян победил техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо и завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

"Петя прошел проверку на духовные качества, - сказал Шлеменко. - Не побоюсь сделать такое заявление, что Петя надолго зашел на чемпионство. Это был сложный бой для Пети, изматывал он соперника или нет. Пока нужно просто радоваться его поясу".

"Нокаут выглядит логично. Тем более что я предсказывал нокаут в поздних раундах", - добавил собеседник агентства.

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