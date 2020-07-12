Эксперт: рефери должен был раньше остановить бой Ян - Альдо

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Рефери должен был раньше остановить поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между россиянином Петром Яном и бразильцем Жозе Альдо. Такое мнение ТАСС высказал российский боец Иван Штырков.

В воскресенье Ян победил Альдо техническим нокаутом в пятом раунде и завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

"Бой нужно было остановить раньше - в пятом раунде Петя просто добивал его, - сказал Штырков. - Но он сделал все четко. Хочу отметить, что Альдо подключил свои знаменитые лоу-кики, которые не подключал достаточно давно в своих поединках, и доставил Пете небольшие проблемы, ему пришлось поменять стойку, но даже в левше Петя отработал отлично. У Альдо слабая функционалка, поэтому предполагали, что он не выдержит все пять раундов".

"Петя же наоборот функциональная машина", - добавил собеседник агентства.