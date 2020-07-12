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Футбол в России

Прощание с бывшим тренером сборной СССР по футболу Сальковым состоится 13 июля

Сальков умер 9 июля в возрасте 83 лет

ТАСС, 12 июля. Похороны бывшего тренера сборной СССР по футболу Владимира Салькова пройдут в понедельник, 13 июля. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба ЦСКА.

Заслуженный тренер СССР скончался 9 июля в возрасте 83 лет. Сальков будет похоронен на Николо-Архангельском кладбище в Москве, церемония прощания начнется в 9:30.

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Сальков работал в качестве второго тренера в главной и олимпийской сборных СССР, выиграв в 1988 году золотые медали Олимпиады в Сеуле. В 1982-1983, 1989-1990 годах возглавлял олимпийскую сборную, также работал главным тренером в донецком "Шахтере", московском "Торпедо", волгоградском "Роторе" и сборной Узбекистана. Привел "Шахтер" к серебряным медалям чемпионата СССР 1975 года и бронзовым - 1978 года, а также к победе в Кубке Украины в 1995 году, "Ротор" - к серебряным медалям чемпионата России 1993 года.

В 2003-2007 годах Сальков работал спортивным директором футбольного клуба ЦСКА.

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