Прощание с бывшим тренером сборной СССР по футболу Сальковым состоится 13 июля

Сальков работал в качестве второго тренера в главной и олимпийской сборных СССР, выиграв в 1988 году золотые медали Олимпиады в Сеуле. В 1982-1983, 1989-1990 годах возглавлял олимпийскую сборную, также работал главным тренером в донецком "Шахтере", московском "Торпедо", волгоградском "Роторе" и сборной Узбекистана. Привел "Шахтер" к серебряным медалям чемпионата СССР 1975 года и бронзовым - 1978 года, а также к победе в Кубке Украины в 1995 году, "Ротор" - к серебряным медалям чемпионата России 1993 года.

В 2003-2007 годах Сальков работал спортивным директором футбольного клуба ЦСКА.