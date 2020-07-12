Гол Фарфана принес ничью "Локомотиву" в матче РПЛ с "Уфой"

В составе "Уфы" гол забил Даниил Фомин (39-я минута, с пенальти). У "Локомотива" отличился Джефферсон Фарфан (81), проводивший первый матч с 4 мая 2019 года. Фарфан получил повреждение колена, находясь в расположении сборной Перу, которая выступала на Кубке Америки в Бразилии. В мае нынешнего года у 35-летнего нападающего был обнаружен коронавирус, в начале июля "Локомотив" сообщил, что игрок вылечился от болезни.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым, для которого прошедший матч РПЛ стал 227-м в карьере. 47-летний Безбородов вышел на первое место по этому показателю, ранее судейский рекорд по количеству игр в РПЛ принадлежал Алексею Николаеву (226).

"Уфа" не может обыграть "Локомотив" в чемпионате России с 15 октября 2017 года, тогда матч в Уфе завершился победой хозяев со счетом 1:0. Всего команды провели между собой 12 матчей в РПЛ, "Локомотив" одержал четыре победы, "Уфа" выиграла в трех матчах, еще пять встреч завершились ничейным результатом.

"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко в 28 матчах. "Уфа" идет шестой, имея в активе 37 очков после 28 встреч. Шестое место дает право на участие в квалификации Лиги Европы, для этого петербургский "Зенит", досрочно ставший чемпионом России, должен победить в Олимп - Кубке России (19 июля пройдут полуфиналы "Урал" (Екатеринбург) - "Химки" и "Зенит" - "Спартак"). В следующем туре "Локомотив" 16 июля дома примет московский ЦСКА, а "Уфа" в этот же день на домашнем поле встретится со столичным "Динамо".

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.