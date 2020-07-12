Косаченко назвала очень важным результат Квята, ставшего десятым на Гран-при Штирии

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Десятое место на втором этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Штирии - является важным результатом для российского пилота "Альфа Таури" Даниила Квята. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала Оксана Косаченко, бывший менеджер первого российского пилота "Формулы-1" Виталия Петрова.

Победителем Гран-при Штирии стал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Второе место в гонке занял его партнер по команде финн Валттери Боттас, третьим к финишу пришел нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

"Спасибо ребятам из "Феррари" (Себастьян Феттель и Шарль Леклер столкнулись друг с другом на первом круге и сошли с дистанции - прим. ТАСС), Даня сегодня смог с легкостью финишировать в десятке, - сказала Косаченко. - Но, наверное, это тот самый потенциал, о котором мы говорили ранее. В самом конце зачетной группы команда в состоянии финишировать. С другой стороны, не может не радовать тот факт, что ничего не сломалось".

"На самом деле это очень важно для нас. Есть много примеров, когда пилоты заканчивают чемпионат на достаточно высокой позиции, при этом ни разу не доехав до подиума. Мы, конечно, желаем Дане еще более высоких результатов, но уже рады тому, что увидели", - добавила собеседница агентства.

После двух этапов в личном зачете лидирует Боттас (43 очка), вторым идет Хэмилтон (37), третьим - британский пилот "Макларена" Ландо Норрис (26). Квят располагается на 14-й строчке с одним набранным очком.

Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Венгрии с 17 по 19 июля.