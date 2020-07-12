Николич остался недоволен игрой "Локомотива" в матче РПЛ с "Уфой"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич остался недоволен игрой своей команды в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уфой". Об этом он заявил на пресс-конференции после матча.

Встреча между "Локомотивом" и "Уфой" прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1.

"Я абсолютно недоволен результатом и качеством игры. Мы опытная команда и должны показывать больше желания в таких матчах. В первые 45 минут команда играла очень нервно, мы делали очень много невынужденных ошибок, буквально отдавали мяч соперникам, давали им шанс убегать в контратаку и останавливать наступательный напор", - сказал Николич.

"Во втором играли лучше, но в таких матчах для победы надо играть хорошо большую часть времени. Этим результатом мы недовольны", - подчеркнул он.

Уйти от поражения "Локомотиву" помог гол перуанца Джефферсона Фарфана, который вышел на поле во втором тайме. Для него эта игра стала первой спустя паузы в год, вызванной травмой. "Он продемонстрировал свои способности, все знают Фарфана, что он за игрок. Надеюсь, он нам поможет в оставшихся матчах", - отметил сербский специалист.

"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко в 28 матчах. "Уфа" идет шестой, имея в активе 37 очков после 28 встреч. В следующей встрече железнодорожники сыграют с ЦСКА 16 июля на своем поле.