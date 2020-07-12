"Динамо" оштрафует футболиста Плиева за удаление в матче с "Крыльями Советов"

В воскресенье "Динамо" на своем поле обыграло "Крылья Советов" со счетом 2:0. Плиев, вышедший на поле на 84-й минуте матча, в компенсированное время получил прямую красную карточку за удар полузащитника самарцев Дениса Поповича.

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" оштрафует защитника команды Заурбека Плиева за удаление в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Крыльями Советов". Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер бело-голубых Кирилл Новиков.

"Плиев, к сожалению, не сдержался, оскорбил игрока соперника. Будет дисквалификация, также игрок будет оштрафован", - сказал Новиков.

Впервые после паузы на поле появились переболевшие COVID-19 полузащитник "Динамо" Себастьян Шиманьский и форвард Клинтон Н'Жи. "После пандемии у нас практически вся группа атаки выбыла из тренировочного процесса, эти игроки очень важны для нас, хочется, чтобы они как можно быстрее прибавили, - отметил Новиков. - Когда они наберут кондиции, нам будет значительно проще и легче. Сейчас ребята через игры набирают форму, мы идем на то, чтобы предоставлять им игровое время, хотя они не готовы".

"Провели достаточно хороший матч, за исключением 15 стартовых минут второго тайма. Удача, которой не было у нас в предыдущих матчах, сегодня нам помогла. Могли еще мяча три-четыре забить, но не хватило реализации и завершающего паса. В целом оборона сегодня справилась, давление было, но "Крылья Советов" не создали ни одного голевого момента", - заключил главный тренер "Динамо".

"Динамо" поднялось на седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 27 матчах. В следующем туре бело-голубые 16 июля на выезде сыграют с "Уфой".