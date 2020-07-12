"Динамо" победило "Крылья Советов" в матче РПЛ благодаря двум голам с пенальти

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" обыграли самарские "Крылья Советов" со счетом 2:0 в домашнем матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 2 358 зрителей. Оба гола "Динамо" забило с пенальти: на 15-й минуте отличился Максимилиан Филипп, а на 24-й - Николай Комличенко. Филипп был заменен на 38-й минуте встречи из-за повреждения голеностопа, вместо него вышел Кирилл Панченко, для которого эта игра стала 100-й в футболке "Динамо". Первый матч после паузы провели польский полузащитник "Динамо" Себастьян Шиманьский и камерунский нападающий Клинтон Н'Жи, переболевшие коронавирусом, они вышли на поле во втором тайме. На второй добавленной ко второму тайму минуте красную карточку за неспортивное поведение получил защитник "Динамо" Заурбек Плиев, лучшим игроком был признан защитник бело-голубых Иван Ордец.

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"Динамо" прервало серию из четырех матчей без побед (два поражения, две ничьи) и поднялось на седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 27 матчах. От идущей на шестом месте "Уфы" бело-голубых отделяют два очка, при этом у "Динамо" одна игра в запасе. Шестое место дает право на участие в квалификации Лиги Европы, для этого петербургский "Зенит", досрочно ставший чемпионом России, должен победить в Олимп - Кубке России. "Динамо" после победы над "Крыльями" гарантировало себе участие в следующем сезоне РПЛ. "Крылья Советов" идут на предпоследней, 15-й строчке, имея в активе 27 очков после 28 встреч. Самарский клуб потерпел первое поражение с момента назначения на пост главного тренера Андрея Талалаева, в предыдущих трех встречах под его руководством "Крылья Советов" одержали одну победу и дважды сыграли вничью.

В следующем туре "Динамо" 16 июля в гостях встретится с "Уфой", а "Крылья Советов" днем ранее примут "Краснодар". Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен. Первая победа "Динамо" после паузы Неудачные результаты "Динамо" после возобновления чемпионата (две ничьи и два поражения) снова спровоцировали среди болельщиков бело-голубых разговоры об отставке главного тренера Кирилла Новикова. 39-летний специалист принял команду после 12-го тура, когда динамовцы располагались на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице. "Динамо" по руководством Новикова преобразилось, одержав четыре победы в шести первых матчах, в том числе одолев ЦСКА и "Локомотив". Перед уходом на перерыв, связанный с пандемией, бело-голубые рассматривались в качестве претендентов на путевку в еврокубки на следующий сезон.

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После паузы игра бело-голубых оставляет желать лучшего, команда Новикова забила всего два мяча в четырех играх и набрала только два очка. Болельщики бело-голубых перед началом встречи активно обсуждали последние результаты команды и перспективы нынешнего главного тренера в клубе. Мнения поклонников "Динамо" по этому вопросу разделились, кто-то считает, что Новиков должен покинуть команду, другая часть верит в Новикова и полагает, что ему стоит предоставить время. Динамовцы хоть и подходили к матчу с "Крыльями Советов" на 12-м месте, но отставали от шестого места, которое может дать путевку в квалификационный раунд Лиги Европы, на пять очков. Ведущий программы "Что? Где? Когда?" болельщик "Динамо" Борис Крюк высказал мнение, что бело-голубым важнее построить команду на долгую перспективу. "Конечно, на игру "Динамо" повлияли потери ведущих игроков (полузащитники Шарль Каборе, Шиманьский и Н'Жи заразились коронавирусом перед возобновлением чемпионата и ранее на поле не появлялись - прим. ТАСС). Я буду рад, если "Динамо" займет седьмое место. Сейчас важнее построить команду, думаю, что отвлекаться на еврокубки нам не надо, это может помешать", - сказал Крюк в интервью клубной пресс-службе. По регламенту РПЛ после возобновления чемпионата на стадионе могут присутствовать 10 процентов болельщиков от вместимости стадиона, "Динамо" отдало приоритет владельцам абонементов. Многие из них не смогли прийти на стадион, но выкупили свои места и с помощью клуба передали билеты болельщикам, желающим поддержать команду, у которых нет сезонного абонемента. По традиции матчей после перерыва клуб организовал видеотрансляцию на платформе Zoom для болельщиков, которые находятся дома. Самые активные из них были показаны на экране арены. Замена видеоассистента рефери Перед стартовым свистком диктор на стадионе вспомнил о 60-летнем юбилее победы сборной СССР на первом в истории Кубке Европы (ныне чемпионат Европы). 10 июля 1960 года советская команда в финале обыграла югославов со счетом 2:1 в дополнительное время. Болельщики "Динамо", поднявшись со своих мест, аплодисментами встретили это объявление. В составе той сборной выступали три футболиста "Динамо" - Лев Яшин, Владимир Кесарев и Виктор Царев, а тренировал команду Гавриил Качалин, проведший всю игровую карьеру в составе бело-голубых.

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За два часа до начала встречи произошла замена видеоассистента рефери (VAR), вместо Станислава Васильева главному арбитру Сергею Карасеву помогал Сергей Лапочкин. Он напомнил о себе уже на 12-й минуте, когда Максимилиан Филипп пробросил мяч мимо вратаря "Крыльев Советов" Евгения Фролова и упал после контакта с ним. Карасев нарушения правил не усмотрел, однако после помощи Лапочкина сам отправился смотреть видеоповтор и указал на одиннадцатиметровую отметку. Филипп реализовал пенальти и вывел команду вперед. На 23-й минуте после подачи со штрафного удара Карасев усмотрел нарушение в штрафной площади гостей на Владимире Рыкове и поставил второй пенальти. На этот раз к точке подошел Комличенко, который пробил низом в тот же угол, что и немец, и увеличил преимущество бело-голубых. Спустя 15 минут автор первого забитого мяча и лучший бомбардир "Динамо" в нынешнем сезоне был вынужден покинуть поле. Филипп получил травму, неудачно приземлившись на ногу соперника после верховой борьбы в центре поля, его заменил Панченко. После перерыва обе команды имели немало моментов для того, чтобы изменить счет, гости не реализовали шансы в начале второго тайма, а хозяева - в концовке встречи. В составе бело-голубых появились на поле переболевшие коронавирусом Шиманьский и Н'Жи. Поляк на 68-й минуте встречи заменил Дмитрия Скопинцева, а камерунец на 84-й минуте - Сильвестра Игбуна. Еще один вышедший на замену футболист "Динамо" Плиев в концовке встречи получил прямую красную карточку за удар по лицу полузащитника гостей Дениса Поповича.