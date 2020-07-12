Талалаев: "Крылья Советов" поберегли Зиньковского и Глушенкова в матче РПЛ с "Динамо"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Андрей Талалаев заменил футболистов Антона Зиньковского и Максима Глушенкова в матче с "Динамо", чтобы поберечь их силы к следующей встрече Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Краснодаром". Об этом Талалаев рассказал на пресс-конференции.

В воскресенье "Крылья Советов" на выезде уступили московскому "Динамо" со счетом 0:2. Глушенков и Зиньковский были заменены на 57-й минуте встречи.

"Было непросто с точки зрения "физики". У нас четвертая игра за 13-й день, а вариантов ротации состава у нас не так много. Не хотелось получать первый гол в первые 15 минут, допустили грубейшую ошибку. Потом мы вынуждены были раскрываться", - отметил Талалаев.

"После первых 15 минут второго тайма мы поберегли ключевых футболистов, чтобы они восстановились к следующему матчу, - пояснил главный тренер "Крыльев Советов". - Потом уже скорее "Динамо" могло увеличить преимущество, нам не хватало мастерства. Не считаю, что молодые игроки, которые вошли в игру, отличались в худшую сторону".

Оба мяча в ворота "Крыльев Советов" были забиты с пенальти. "Думаю, что оба пенальти назначены по делу. Первый пенальти точно был, а второй еще не пересматривал", - заключил Талалаев.

"Крылья Советов" идут на предпоследней, 15-й строчке, имея в активе 27 очков после 28 встреч. В следующем туре самарцы на своем поле примут "Краснодар". Встреча состоится 15 июля.