Юристы проработают возможность проведения набсовета РУСАДА в формате видеосвязи

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Заседание наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) может пройти в формате видеосвязи, юристы проработают возможность ее организации. Об этом ТАСС в понедельник сообщил председатель наблюдательного совета РУСАДА, управляющий партнер компании EY по странам СНГ Александр Ивлев.

В понедельник стало известно, что углубленный аудит выявил ряд существенных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА. Аудит деятельности за 2018 и 2019 годы был инициирован учредителями РУСАДА (Олимпийским комитетом России и Паралимпийским комитетом России) и проведен в марте-апреле 2020 года.

"Рассылка материалов и приглашений на набсовет происходит не менее, чем за 10 рабочих дней до заседания. Должна быть подготовлена повестка, материалы, все это разослано, и только не менее, чем через 10 рабочих дней может пройти заседание. Может, и через 15 дней, смотря сколько времени понадобится, чтобы всех собрать", - сообщил Ивлев.

"Вопрос будут прорабатывать юристы, пока не могу сказать, каким образом набсовет будет организован. Но, думаю, формат видеосвязи - это один из возможных вариантов, который будет обязательно рассмотрен. Сейчас даже заседания правительства и прочие подобные мероприятия проходят в режиме видеосвязи, мы ведь не можем останавливать процесс на время пандемии", - добавил собеседник агентства.