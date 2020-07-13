Слово за набсоветом. Аудит выявил нарушения в финансовой деятельности РУСАДА

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) стало участником серьезного скандала. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности организации были выявлены нарушения.
В марте-апреле учредители РУСАДА - Олимпийский комитет России (ОКР) и Паралимпийский комитет России (ПКР) - инициировали проведение независимого аудита операций агентства за 2018 и 2019 годы. Подобная мера была вызвана нарушением со стороны генерального директора РУСАДА Юрия Гануса установленной процедуры выбора аудиторской компании для анализа отчетности за 2018 год. У ОКР и ПКР при предварительном изучении представленного РУСАДА аудиторского заключения возникли сомнения относительно его полноты и достоверности.
9 июля Telegram-канал "Постправда" сообщил о злоупотреблении Ганусом служебным положением и нормами закона, а также выявлении фактов конфликта интересов и коррупции. По информации канала, в 2018 и 2019 годах Ганус мог присвоить более 100 млн рублей. В интервью ТАСС Ганус опроверг все обвинения, назвав их ложными, а людей, написавших материал, пожурил за незнание фактической части вопроса, также он заявил о намерении обратиться в суд в связи с обвинениями.
В понедельник президент ОКР Станислав Поздняков и первый вице-президент ПКР Павел Рожков рассказали журналистам о некоторых деталях финансового аудита РУСАДА за 2018 и 2019 годы. "Углубленный аудит был прежде всего направлен на анализ действий менеджмента РУСАДА, включая гендиректора, результаты были переданы непосредственно учредителям, - сказал Поздняков. - Вопреки утверждениям гендиректора, углубленный аудит выявил ряд существенных нарушений финансово-хозяйственной деятельности".
Никаких решений до набсовета РУСАДА
Поздняков отметил, что итоги аудита рассмотрит наблюдательный совет РУСАДА: "В целях предотвращения различных домыслов и спекуляций мы решили опубликовать аудит за 2018-2019 годы, наблюдательный совет должен проанализировать, оценить содержание и характер выявленных нарушений и отреагировать в рамках своих полномочий".
При этом, как отметил глава ОКР, до решений набсовета никаких кадровых перестановок в РУСАДА не будет. "До решения наблюдательного совета никаких действий по полномочиям генерального директора не может быть принято. Ограничение полномочий генерального директора является исключительной компетенцией общего собрания учредителей РУСАДА по рекомендации наблюдательного совета; до момента, пока наблюдательный совет не даст свою рекомендацию, все остаются работать. После того момента, как информация станет публичной, любые органы, включая правоохранительные, могут иметь доступ к этой информации, она перестает быть закрытой", - заявил Поздняков.
Президент ОКР подчеркнул, что у учредителей нет вопросов к профессиональной деятельности РУСАДА. "Нет вопросов к операционной деятельности РУСАДА, это полностью дееспособная организация, на это и выделяются многомиллионные государственные средства, - сказал Поздняков. - Вне зависимости от скандала РУСАДА будет выполнять программу в соответствии с графиком".
Согласно регламенту, наблюдательный совет РУСАДА должен собраться в течение десяти рабочих дней после объявления о созыве, которое должен сделать его председатель Александр Ивлев, однако в условиях пандемии сроки могут быть скорректированы. В беседе с ТАСС Ивлев подчеркнул, что в настоящее время юристы прорабатывают вопрос его проведения в удаленном формате.
"Вопрос будут прорабатывать юристы, пока не могу сказать, каким образом набсовет будет организован, - сказал он. - Думаю, формат видеосвязи - это один из возможных вариантов, который будет обязательно рассмотрен. Сейчас даже заседания правительства и прочие подобные мероприятия проходят в режиме видеосвязи, мы ведь не можем останавливать процесс на время пандемии".