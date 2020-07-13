Слово за набсоветом. Аудит выявил нарушения в финансовой деятельности РУСАДА

В марте-апреле учредители РУСАДА - Олимпийский комитет России (ОКР) и Паралимпийский комитет России (ПКР) - инициировали проведение независимого аудита операций агентства за 2018 и 2019 годы. Подобная мера была вызвана нарушением со стороны генерального директора РУСАДА Юрия Гануса установленной процедуры выбора аудиторской компании для анализа отчетности за 2018 год. У ОКР и ПКР при предварительном изучении представленного РУСАДА аудиторского заключения возникли сомнения относительно его полноты и достоверности.

9 июля Telegram-канал "Постправда" сообщил о злоупотреблении Ганусом служебным положением и нормами закона, а также выявлении фактов конфликта интересов и коррупции. По информации канала, в 2018 и 2019 годах Ганус мог присвоить более 100 млн рублей. В интервью ТАСС Ганус опроверг все обвинения, назвав их ложными, а людей, написавших материал, пожурил за незнание фактической части вопроса, также он заявил о намерении обратиться в суд в связи с обвинениями.

В понедельник президент ОКР Станислав Поздняков и первый вице-президент ПКР Павел Рожков рассказали журналистам о некоторых деталях финансового аудита РУСАДА за 2018 и 2019 годы. "Углубленный аудит был прежде всего направлен на анализ действий менеджмента РУСАДА, включая гендиректора, результаты были переданы непосредственно учредителям, - сказал Поздняков. - Вопреки утверждениям гендиректора, углубленный аудит выявил ряд существенных нарушений финансово-хозяйственной деятельности".

Никаких решений до набсовета РУСАДА

Поздняков отметил, что итоги аудита рассмотрит наблюдательный совет РУСАДА: "В целях предотвращения различных домыслов и спекуляций мы решили опубликовать аудит за 2018-2019 годы, наблюдательный совет должен проанализировать, оценить содержание и характер выявленных нарушений и отреагировать в рамках своих полномочий".